Маршрутизатор TP-Link ER7406
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 160 руб.
В наличии
Код товара: 723607
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 160 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.8
Описание товара Маршрутизатор TP-Link ER7406
1 гигабитный порт SFP WAN/LAN 5 гигабитных портов RJ45 (1 WAN, 4 WAN/LAN) 1 порт USB 3.0 (поддерживает USB-накопитель и резервное копирование LTE с помощью LTE-ключа) Балансировка нагрузки на 5 портах WAN повышает коэффициент использования многоканального широкополосного доступа Высокозащищенные SSL/IPSec/GRE § /WireGuard/PPTP/L2TP Централизованное управление облаком через веб-сайт или приложение Omada* Защита от DoS/DDoS-атак, фильтрация IP/MAC/URL, DPI и IPS/IDS для повышения безопасности. Монтаж в стойку/настольный
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 630 руб. 17 250 руб.2908 руб. в СплитWi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый
-
В наличииЦена 11 827 руб.2957 руб. в СплитWi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack)
-
В наличииЦена 12 290 руб.3073 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450
-
В наличииЦена 12 410 руб.3103 руб. в СплитМаршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206)
-
В наличииЦена 12 600 руб.3150 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Deco X50(2-Pack)
-
В наличииЦена 12 700 руб.3175 руб. в СплитWi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN)
-
В наличииЦена 12 810 руб.3203 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012)
-
В наличииЦена 13 000 руб. 21 790 руб.3250 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco X10(3-pack)
-
В наличииЦена 13 020 руб.3255 руб. в СплитWi-FI роутер ASUS RT-BE82U
-
В наличииЦена 13 270 руб.3318 руб. в СплитWi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&EC200A-EU
-
В наличииЦена 13 280 руб.3320 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MR37BE
-
В наличииЦена 13 710 руб.3428 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI 53030EBK
Бренд
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
1 гигабитный порт SFP WAN/LAN 5 гигабитных портов RJ45 (1 WAN, 4 WAN/LAN) 1 порт USB 3.0 (поддерживает USB-накопитель и резервное копирование LTE с помощью LTE-ключа) Балансировка нагрузки на 5 портах WAN повышает коэффициент использования многоканального широкополосного доступа Высокозащищенные SSL/IPSec/GRE § /WireGuard/PPTP/L2TP Централизованное управление облаком через веб-сайт или приложение Omada* Защита от DoS/DDoS-атак, фильтрация IP/MAC/URL, DPI и IPS/IDS для повышения безопасности. Монтаж в стойку/настольный
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Маршрутизатор TP-Link ER7406 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Маршрутизатор TP-Link ER7406