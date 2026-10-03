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Маршрутизатор TP-Link ER7406 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор TP-Link ER7406

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Маршрутизатор TP-Link ER7406 - фото 1
Маршрутизатор TP-Link ER7406 - фото 2
Маршрутизатор TP-Link ER7406 - фото 3
Маршрутизатор TP-Link ER7406 - фото 4
Маршрутизатор TP-Link ER7406 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор TP-Link ER7406 - фото 1
  • Маршрутизатор TP-Link ER7406 - фото 2
  • Маршрутизатор TP-Link ER7406 - фото 3
  • Маршрутизатор TP-Link ER7406 - фото 4
  • Маршрутизатор TP-Link ER7406 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 160 руб. 
Начислим 195 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723607
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Маршрутизатор TP-Link ER7406
12 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.8

Описание товара Маршрутизатор TP-Link ER7406

1 гигабитный порт SFP WAN/LAN 5 гигабитных портов RJ45 (1 WAN, 4 WAN/LAN) 1 порт USB 3.0 (поддерживает USB-накопитель и резервное копирование LTE с помощью LTE-ключа) Балансировка нагрузки на 5 портах WAN повышает коэффициент использования многоканального широкополосного доступа Высокозащищенные SSL/IPSec/GRE § /WireGuard/PPTP/L2TP Централизованное управление облаком через веб-сайт или приложение Omada* Защита от DoS/DDoS-атак, фильтрация IP/MAC/URL, DPI и IPS/IDS для повышения безопасности. Монтаж в стойку/настольный



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор TP-Link ER7406




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
1 гигабитный порт SFP WAN/LAN 5 гигабитных портов RJ45 (1 WAN, 4 WAN/LAN) 1 порт USB 3.0 (поддерживает USB-накопитель и резервное копирование LTE с помощью LTE-ключа) Балансировка нагрузки на 5 портах WAN повышает коэффициент использования многоканального широкополосного доступа Высокозащищенные SSL/IPSec/GRE § /WireGuard/PPTP/L2TP Централизованное управление облаком через веб-сайт или приложение Omada* Защита от DoS/DDoS-атак, фильтрация IP/MAC/URL, DPI и IPS/IDS для повышения безопасности. Монтаж в стойку/настольный


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор TP-Link ER7406 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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