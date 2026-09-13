Коммутатор TP-Link SX3206HPP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SX3206HPP
Управляемый коммутатор TP-Link в компактном настольном форм-факторе идеально впишется даже в небольшое рабочее пространство. Уровень L2 открывает гибкие настройки для безопасности и оптимизации сети. Четыре порта RJ45 с поддержкой скорости до 1000 Мбит/сек позволяют быстро подключать устройства и наслаждаться стабильной передачей данных. Благодаря двум портам SFP коммутатор легко интегрируется в оптоволоконную инфраструктуру. Поддержка PoE 802.3af и 802.3at позволяет подключать и питать совместимые устройства без лишних кабелей, а объёмная таблица на 32 000 MAC-адресов обеспечивает уверенную работу в интенсивных сетевых сценариях.
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