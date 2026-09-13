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Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC

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Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC - фото 1
Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC - фото 2
Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC - фото 3
Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC - фото 4
Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC - фото 5
Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC - фото 6
Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC - фото 7
Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2557
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723582
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2557
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
303
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х44х32
Вес, кг.
11.5

Описание товара Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC

**Видеокарта MSI RTX 5070 SHADOW 3X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL** Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 3X OC — это мощное устройство, предназначенное для игр и работы с графическими приложениями. Она оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR7 и имеет ширину шины 192 бит, что обеспечивает высокую производительность и позволяет обрабатывать сложные графические задачи. Основные характеристики: * Модель: RTX 5070 SHADOW 3X OC; * Объём видеопамяти: 12 ГБ; * Тип памяти: GDDR7; * Ширина шины: 192 бита; * Разъёмы: 3x DisplayPort, HDMI; * Охлаждение: 3 вентилятора (3FAN); * Интерфейс подключения: PCIe 5.0; * Форм-фактор: ATX. Эта видеокарта поддерживает передовые технологии NVIDIA, такие как трассировка лучей и DLSS, которые обеспечивают реалистичное освещение и тени в играх, а также улучшают производительность. MSI RTX 5070 SHADOW 3X OC имеет три вентилятора охлаждения (3FAN), которые эффективно отводят тепло от графического процессора и других компонентов, предотвращая перегрев. Это обеспечивает стабильную работу видеокарты даже при высоких нагрузках. Если вы ищете мощную видеокарту для игр или работы с графикой, то MSI RTX 5070 SHADOW 3X OC может стать отличным выбором.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX 5070 12G SHADOW 3X OC




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2557
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
303
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта MSI RTX 5070 SHADOW 3X OC 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL** Видеокарта MSI RTX5070 SHADOW 3X OC — это мощное устройство, предназначенное для игр и работы с графическими приложениями. Она оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR7 и имеет ширину шины 192 бит, что обеспечивает высокую производительность и позволяет обрабатывать сложные графические задачи. Основные характеристики: * Модель: RTX 5070 SHADOW 3X OC; * Объём видеопамяти: 12 ГБ; * Тип памяти: GDDR7; * Ширина шины: 192 бита; * Разъёмы: 3x DisplayPort, HDMI; * Охлаждение: 3 вентилятора (3FAN); * Интерфейс подключения: PCIe 5.0; * Форм-фактор: ATX. Эта видеокарта поддерживает передовые технологии NVIDIA, такие как трассировка лучей и DLSS, которые обеспечивают реалистичное освещение и тени в играх, а также улучшают производительность. MSI RTX 5070 SHADOW 3X OC имеет три вентилятора охлаждения (3FAN), которые эффективно отводят тепло от графического процессора и других компонентов, предотвращая перегрев. Это обеспечивает стабильную работу видеокарты даже при высоких нагрузках. Если вы ищете мощную видеокарту для игр или работы с графикой, то MSI RTX 5070 SHADOW 3X OC может стать отличным выбором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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