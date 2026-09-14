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Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

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Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 1
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 2
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 3
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 4
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 5
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 6
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 7
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 8
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 9
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 10
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 11
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2625
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735270
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2625
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
327
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.09

Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

Система охлаждения WINDFORCE Система охлаждения WINDFORCE обеспечивает исключительную тепловую производительность благодаря сочетанию передовых технологий. Она оснащена серверным теплопроводящим гелем, инновационными вентиляторами Hawk с альтернативным вращением, композитными медными тепловыми трубками, большой медной пластиной, активными вентиляторами 3D и охлаждением платы. Прямой контакт Большая медная пластина напрямую контактирует с графическим процессором, а композитные медные тепловые трубки быстро передают тепло от графического процессора и видеопамяти к радиатору. Охлаждение платы Увеличенный радиатор пропускает воздух, обеспечивая лучшее рассеивание тепла. DUAL BIOS (производительность/тихий режим) Заводская настройка по умолчанию — режим Performance, который обеспечивает пользователям наилучшую производительность. Однако переключение в режим Silent позволит наслаждаться более тихим опытом. Индикатор питания При возникновении каких-либо неисправностей в электропитании индикатор оповестит пользователя миганием света.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2625
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
327
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения WINDFORCE Система охлаждения WINDFORCE обеспечивает исключительную тепловую производительность благодаря сочетанию передовых технологий. Она оснащена серверным теплопроводящим гелем, инновационными вентиляторами Hawk с альтернативным вращением, композитными медными тепловыми трубками, большой медной пластиной, активными вентиляторами 3D и охлаждением платы. Прямой контакт Большая медная пластина напрямую контактирует с графическим процессором, а композитные медные тепловые трубки быстро передают тепло от графического процессора и видеопамяти к радиатору. Охлаждение платы Увеличенный радиатор пропускает воздух, обеспечивая лучшее рассеивание тепла. DUAL BIOS (производительность/тихий режим) Заводская настройка по умолчанию — режим Performance, который обеспечивает пользователям наилучшую производительность. Однако переключение в режим Silent позволит наслаждаться более тихим опытом. Индикатор питания При возникновении каких-либо неисправностей в электропитании индикатор оповестит пользователя миганием света.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070GAMING OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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