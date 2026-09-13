Wi-Fi роутер Netcraze Speedster DSL (NC-2113)
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723504
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение, SSH, Telnet
Сетевые протоколы и функции
DNS, HTTP, DHCP, UPnP, UDP, DDNS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор, адаптер питания, кабель Ethernet, DSL-сплиттер, телефонный кабель, документация.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160x45x118
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х5
Вес, г.
800
Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Speedster DSL (NC-2113)
Сетевой маршрутизатор Wi-Fi AC1200 с поддержкой VDSL2/ADSL2+ модема с 4-портовым гигабитным интеллектуальным коммутатором и USB-портом.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение, SSH, Telnet
Сетевые протоколы и функции
DNS, HTTP, DHCP, UPnP, UDP, DDNS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор, адаптер питания, кабель Ethernet, DSL-сплиттер, телефонный кабель, документация.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160x45x118
Страна производитель
Китай
Сетевой маршрутизатор Wi-Fi AC1200 с поддержкой VDSL2/ADSL2+ модема с 4-портовым гигабитным интеллектуальным коммутатором и USB-портом.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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