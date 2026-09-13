SFP Модуль MikroTik XQ+31LC02D 100 Gigabit QSFP28 module 2km

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1331
Длина волны RX, нм
1331
Дальность передачи данных, км
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723195
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
XQ+31LC02D — Single mode QSFP28 оптический модуль MikroTik 100 Гбит/с. Обеспечивает 4 независимых полнодуплексных канала со скоростью каждого до 25 Гбит/с и совокупную пропускную способность до 100 Гбит/с. Длина волны = 1310 нм. Дальность связи = до 2 км.
Рекомендуется совместное использование данного аксессуара с CCR2216 или CRS504.
Модуль имеет встроенные функции диагностики, включая мониторинг оптической мощности. Он разработан для работы в тяжелых условиях окружающей среды, включая температуру (может сохранять работоспособность при температурах до +70 °C), влажность и электромагнитные помехи, таким образом модуль рекомендуется как надежное решение для всех устройств с поддержкой технологии QSFP28 100 Гбит/с.
XQ+31LC02D — Single mode QSFP28 оптический модуль MikroTik 100 Гбит/с. Обеспечивает 4 независимых полнодуплексных канала со скоростью каждого до 25 Гбит/с и совокупную пропускную способность до 100 Гбит/с. Длина волны = 1310 нм. Дальность связи = до 2 км.
Рекомендуется совместное использование данного аксессуара с CCR2216 или CRS504.
Модуль имеет встроенные функции диагностики, включая мониторинг оптической мощности. Он разработан для работы в тяжелых условиях окружающей среды, включая температуру (может сохранять работоспособность при температурах до +70 °C), влажность и электромагнитные помехи, таким образом модуль рекомендуется как надежное решение для всех устройств с поддержкой технологии QSFP28 100 Гбит/с.
SFP Модуль MikroTik XQ+31LC02D 100 Gigabit QSFP28 module 2km - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре SFP Модуль MikroTik XQ+31LC02D 100 Gigabit QSFP28 module 2km