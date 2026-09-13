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SFP Модуль MikroTik XQ+31LC02D 100 Gigabit QSFP28 module 2km купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP Модуль MikroTik XQ+31LC02D 100 Gigabit QSFP28 module 2km

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SFP Модуль MikroTik XQ+31LC02D 100 Gigabit QSFP28 module 2km - фото 1
SFP Модуль MikroTik XQ+31LC02D 100 Gigabit QSFP28 module 2km - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1331
Длина волны RX, нм
1331
Дальность передачи данных, км
2
  • SFP Модуль MikroTik XQ+31LC02D 100 Gigabit QSFP28 module 2km - фото 1
  • SFP Модуль MikroTik XQ+31LC02D 100 Gigabit QSFP28 module 2km - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723195
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1331
Длина волны RX, нм
1331
Скорость передачи данных, Гбит/с
100 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х2х1
Вес, г.
180

Описание товара SFP Модуль MikroTik XQ+31LC02D 100 Gigabit QSFP28 module 2km

XQ+31LC02D — Single mode QSFP28 оптический модуль MikroTik 100 Гбит/с. Обеспечивает 4 независимых полнодуплексных канала со скоростью каждого до 25 Гбит/с и совокупную пропускную способность до 100 Гбит/с. Длина волны = 1310 нм. Дальность связи = до 2 км. Рекомендуется совместное использование данного аксессуара с CCR2216 или CRS504. Модуль имеет встроенные функции диагностики, включая мониторинг оптической мощности. Он разработан для работы в тяжелых условиях окружающей среды, включая температуру (может сохранять работоспособность при температурах до +70 °C), влажность и электромагнитные помехи, таким образом модуль рекомендуется как надежное решение для всех устройств с поддержкой технологии QSFP28 100 Гбит/с.

Отзывы о товаре SFP Модуль MikroTik XQ+31LC02D 100 Gigabit QSFP28 module 2km




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1331
Длина волны RX, нм
1331
Скорость передачи данных, Гбит/с
100 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Страна производитель
Китай
Описание
XQ+31LC02D — Single mode QSFP28 оптический модуль MikroTik 100 Гбит/с. Обеспечивает 4 независимых полнодуплексных канала со скоростью каждого до 25 Гбит/с и совокупную пропускную способность до 100 Гбит/с. Длина волны = 1310 нм. Дальность связи = до 2 км. Рекомендуется совместное использование данного аксессуара с CCR2216 или CRS504. Модуль имеет встроенные функции диагностики, включая мониторинг оптической мощности. Он разработан для работы в тяжелых условиях окружающей среды, включая температуру (может сохранять работоспособность при температурах до +70 °C), влажность и электромагнитные помехи, таким образом модуль рекомендуется как надежное решение для всех устройств с поддержкой технологии QSFP28 100 Гбит/с.
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