Cream Soda - Интергалактик (coloured) (4660275102401) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
CREAM SODA
Альбом (сингл)
Интергалактик
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 723078
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3 210 руб.
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Характеристики
Бренд
S&P Digital
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4660275102401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
CREAM SODA
Альбом (сингл)
Интергалактик
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Глава 1. Бег, Астроджет, Глава 2. Забвение, Сердце Лёд, Глава 3. Вакуум, Атомы, Глава 4. Творец, Интерстеллар, Глава 5. Дом, Фатум
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cream Soda - Интергалактик (coloured) (4660275102401) виниловая пластинка
Интергалактик — пожалуй, самый необычный альбом, сделанный в оригинальном жанре, который участники трио называют «транс-оперой». В нём песни Cream Soda соединены с фантастической новеллой и складываются в захватывающее приключение о силе любви и времени. Кроме того это первый пресс оригинальной версии альбома, с историей написаной Вадимом Селезневым и прочитанной Василием Дахненко. До этого выходила только лимитированное издание винила "Limited Ambient Edition", где истории из оригинального альбома не было. Издание на прозрачном синем 180 г виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
S&P Digital
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4660275102401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
CREAM SODA
Альбом (сингл)
Интергалактик
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Глава 1. Бег, Астроджет, Глава 2. Забвение, Сердце Лёд, Глава 3. Вакуум, Атомы, Глава 4. Творец, Интерстеллар, Глава 5. Дом, Фатум
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Интергалактик — пожалуй, самый необычный альбом, сделанный в оригинальном жанре, который участники трио называют «транс-оперой». В нём песни Cream Soda соединены с фантастической новеллой и складываются в захватывающее приключение о силе любви и времени. Кроме того это первый пресс оригинальной версии альбома, с историей написаной Вадимом Селезневым и прочитанной Василием Дахненко. До этого выходила только лимитированное издание винила "Limited Ambient Edition", где истории из оригинального альбома не было. Издание на прозрачном синем 180 г виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Cream Soda - Интергалактик (coloured) (4660275102401) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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