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Нивелир лазерный Gigant GPro-100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нивелир лазерный Gigant GPro-100

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Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 2
Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 3
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Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 5
Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 6
Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 7
Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 8
Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 9
Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 10
Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 11
Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина волны, нм
500-540
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
10
Дальность построения с приемником, м
30
  • Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 1
  • Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 2
  • Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 3
  • Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 4
  • Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 5
  • Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 6
  • Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 7
  • Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 8
  • Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 9
  • Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 10
  • Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 11
  • Нивелир лазерный Gigant GPro-100 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723069
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Комплектация
Лазерный нивелир - 1 шт. Батарейка типа АА – 2 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Мягкая сумка - 1 шт. Упаковка - 1 шт.
Длина волны, нм
500-540
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
зеленый
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
10
Дальность построения с приемником, м
30
Точность, мм/м
± 0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм.
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
3
Элементы питания
2хAA
Время работы на одном заряде, ч
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х3
Вес, г.
130

Описание товара Нивелир лазерный Gigant GPro-100

Уровни и нивелиры Gigant — это надежные и высокотехнологичные инструменты, созданные для профессионалов и энтузиастов, которые ценят точность и удобство в работе. Модель характеризуется современным лазерным типом, который обеспечивает высокую точность измерений благодаря зеленому световому лучу с длиной волны 500-540 нм. С весом всего лишь 0,26 кг, устройство является легким и портативным, что делает его идеальным выбором для мобильных задач на строительных площадках и в интерьере. Лазерный уровень Gigant поддерживает возможность работы с приемником, что значительно увеличивает его дальнобойность — от 10 метров без приемника до впечатляющих 30 метров с ним. Это позволяет использовать прибор в самых разнообразных условиях, обеспечивая безупречную точность и скорость выполнения работ. Особенностью этого уровня является возможность отключения автоматического выравнивания, а также его активация, что позволяет получить максимальную точность измерения с отклонением не более ± 0,3 мм/м. Угол самовыравнивания составляет 3 градуса, что гарантирует быстрое и надежное применение в любых условиях. Лазерный уровень Gigant создает два луча, которые могут проецироваться в различных направлениях: горизонтально, вертикально или в кресте, что открывает широкие возможности для применения в строительстве, ремонте и декорировании. Для удобства и универсальности использования прибор оснащен стандартной резьбой для установки на штатив диаметром 1/4 дюйма. Этот инструмент прекрасно сочетает в себе простоту использования с профессиональной точностью, что делает его незаменимым помощником для специалистов в области строительства и дизайна интерьеров. С Gigant вы всегда можете быть уверены в качестве и надежности ваших измерений.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный Gigant GPro-100




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Комплектация
Лазерный нивелир - 1 шт. Батарейка типа АА – 2 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Мягкая сумка - 1 шт. Упаковка - 1 шт.
Длина волны, нм
500-540
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
зеленый
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
10
Дальность построения с приемником, м
30
Точность, мм/м
± 0.3
Развернуть
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм.
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
3
Элементы питания
2хAA
Время работы на одном заряде, ч
6
Страна производитель
Китай
Описание
Уровни и нивелиры Gigant — это надежные и высокотехнологичные инструменты, созданные для профессионалов и энтузиастов, которые ценят точность и удобство в работе. Модель характеризуется современным лазерным типом, который обеспечивает высокую точность измерений благодаря зеленому световому лучу с длиной волны 500-540 нм. С весом всего лишь 0,26 кг, устройство является легким и портативным, что делает его идеальным выбором для мобильных задач на строительных площадках и в интерьере. Лазерный уровень Gigant поддерживает возможность работы с приемником, что значительно увеличивает его дальнобойность — от 10 метров без приемника до впечатляющих 30 метров с ним. Это позволяет использовать прибор в самых разнообразных условиях, обеспечивая безупречную точность и скорость выполнения работ. Особенностью этого уровня является возможность отключения автоматического выравнивания, а также его активация, что позволяет получить максимальную точность измерения с отклонением не более ± 0,3 мм/м. Угол самовыравнивания составляет 3 градуса, что гарантирует быстрое и надежное применение в любых условиях. Лазерный уровень Gigant создает два луча, которые могут проецироваться в различных направлениях: горизонтально, вертикально или в кресте, что открывает широкие возможности для применения в строительстве, ремонте и декорировании. Для удобства и универсальности использования прибор оснащен стандартной резьбой для установки на штатив диаметром 1/4 дюйма. Этот инструмент прекрасно сочетает в себе простоту использования с профессиональной точностью, что делает его незаменимым помощником для специалистов в области строительства и дизайна интерьеров. С Gigant вы всегда можете быть уверены в качестве и надежности ваших измерений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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