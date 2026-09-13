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МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый

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МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 1
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 2
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 3
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 4
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 5
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 6
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 7
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 8
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 9
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 10
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 11
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 12
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 13
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 14
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 15
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 16
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 17
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 18
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 19
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 20
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 21
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 22
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 23
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 24
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 25
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 26
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 27
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 28
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 29
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 30
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 31
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 32
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 33
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 34
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 35
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Емкость лотка подачи, л
150
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
24
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  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 2
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 3
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 4
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 5
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 6
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 7
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 8
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 9
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 10
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 11
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 12
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 13
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 14
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 15
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 16
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 17
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 18
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 19
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 20
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 21
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 22
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 23
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 24
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 25
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 26
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 27
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 28
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 29
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 30
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 31
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 32
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 33
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 34
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 35
  • МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723003
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
128
Емкость лотка подачи, л
150
Комплектация
Стартовый картридж в комплекте
Особенности
ЖК-дисплей
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
24
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2000
Тип сканирующего устройства
планшетный
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
1.8
Потребляемая мощность при работе, Вт
360
Габариты ШхГхВ, мм
420 x 260 x 335 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х19
Вес, кг.
11

Описание товара МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый

МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
128
Емкость лотка подачи, л
150
Комплектация
Стартовый картридж в комплекте
Особенности
ЖК-дисплей
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
24
Развернуть
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2000
Тип сканирующего устройства
планшетный
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
1.8
Потребляемая мощность при работе, Вт
360
Габариты ШхГхВ, мм
420 x 260 x 335 мм
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерный IRU Strato HM2401DNW A4 Net WiFi белый


Теги товара: черно-белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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