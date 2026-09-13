Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG125P
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
150
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722935
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
150
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Размер хода платформы
4
Высота, см
20.5
Длина, см
11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х11
Вес, кг.
1.38
Описание товара Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG125P
Орбитальная пневмошлифмашина Gigant OG125P применяется для обработки различных поверхностей. Имеет регулируемую скорость вращения, благодаря чему можно подобрать оптимальный рабочий режим. Долговечность. Конструкция со стальными компонентами отличается продолжительным сроком службы. Чистая работа. Модель оборудована мешком и шлангом для сбора пыли, что позволяет поддерживать рабочее место в чистоте.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
150
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Размер хода платформы
4
Высота, см
20.5
Длина, см
11.5
Страна производитель
Китай
Орбитальная пневмошлифмашина Gigant OG125P применяется для обработки различных поверхностей. Имеет регулируемую скорость вращения, благодаря чему можно подобрать оптимальный рабочий режим. Долговечность. Конструкция со стальными компонентами отличается продолжительным сроком службы. Чистая работа. Модель оборудована мешком и шлангом для сбора пыли, что позволяет поддерживать рабочее место в чистоте.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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