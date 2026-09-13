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Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616

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Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616 - фото 1
Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616 - фото 2
Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616 - фото 3
Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616 - фото 4
Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616 - фото 5
Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616 - фото 6
Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
13000
Регулировка частоты вращения
да
  • Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616 - фото 1
  • Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616 - фото 2
  • Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616 - фото 3
  • Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616 - фото 4
  • Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616 - фото 5
  • Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616 - фото 6
  • Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722934
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
125
Дополнительная рукоятка
нет
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
13000
Регулировка частоты вращения
да
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х15
Вес, кг.
2.4

Описание товара Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616

Шлифовальная машина Ryobi – это надежный и эффективный инструмент, идеально подходящий для полировки и обработки различных поверхностей. Весом всего 1,7 кг, она удобна в использовании и не вызывает усталости даже при длительной работе. Диаметр диска составляет 125 мм, что позволяет обрабатывать как небольшие, так и более крупные участки. Данная модель обладает мощностью 310 Вт, обеспечивая высокую производительность при работе. Регулировка частоты вращения позволяет подбирать оптимальный режим для каждого конкретного материала, что гарантирует отличное качество обработки. Максимальная частота вращения достигает 13,000 об/мин, обеспечивая быстрое и эффективное выполнение задач. Компактные размеры – длина 32,5 см – позволяют легко маневрировать инструментом, даже в ограниченном пространстве. Шлифмашина работает от стандартного напряжения 220 В, что делает её удобной для использования в домашних условиях и в мастерских. Отсутствие дополнительной рукоятки способствует снижению веса и более простой эксплуатации. Бренд Ryobi известен своим качеством и надежностью, что обеспечивает долгий срок службы инструмента и высокие результаты при работе.



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Отзывы о товаре Шлифмашина эксцентриковая Ryobi ROS310-SA20 5133003616




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
125
Дополнительная рукоятка
нет
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
13000
Регулировка частоты вращения
да
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина Ryobi – это надежный и эффективный инструмент, идеально подходящий для полировки и обработки различных поверхностей. Весом всего 1,7 кг, она удобна в использовании и не вызывает усталости даже при длительной работе. Диаметр диска составляет 125 мм, что позволяет обрабатывать как небольшие, так и более крупные участки. Данная модель обладает мощностью 310 Вт, обеспечивая высокую производительность при работе. Регулировка частоты вращения позволяет подбирать оптимальный режим для каждого конкретного материала, что гарантирует отличное качество обработки. Максимальная частота вращения достигает 13,000 об/мин, обеспечивая быстрое и эффективное выполнение задач. Компактные размеры – длина 32,5 см – позволяют легко маневрировать инструментом, даже в ограниченном пространстве. Шлифмашина работает от стандартного напряжения 220 В, что делает её удобной для использования в домашних условиях и в мастерских. Отсутствие дополнительной рукоятки способствует снижению веса и более простой эксплуатации. Бренд Ryobi известен своим качеством и надежностью, что обеспечивает долгий срок службы инструмента и высокие результаты при работе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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