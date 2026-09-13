Шлифмашина ленточная Ryobi EBS800 5133001148
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Характеристики
Описание товара Шлифмашина ленточная Ryobi EBS800 5133001148
Шлифовальная машина Ryobi — это мощный инструмент, предназначенный для эффективной обработки различных поверхностей. Благодаря мощности в 800 Вт и надежной конструкции, она отлично справляется с задачами по шлифовке, обеспечивая превосходный результат даже в самых сложных условиях. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие блокировки кнопки включения, что позволяет работать с инструментом продолжительное время без необходимости постоянно удерживать кнопку питания. Это делает процесс шлифовки более комфортным и менее утомительным. В комплекте предусмотрена дополнительная рукоятка, обеспечивающая более устойчивое и контролируемое управление инструментом. Это особенно полезно при работе в труднодоступных местах или при шлифовании больших площадей. Несмотря на отсутствие пылесборника, шлифмашина Ryobi отличается высокой продуктивностью и надежностью. Она оснащена прочным корпусом и имеет вес в 3,3 кг, что обеспечивает оптимальную стабильность и удобство использования. Компактные размеры (высота 17,2 см) позволяют легко хранить инструмент, а стандартное напряжение 220 В делает его совместимым с обычными электросетями. Эта ленточная шлифовальная машина от бренда Ryobi станет надежным помощником для профессионалов и любителей, которым важно быстро и качественно выполнять работы по шлифовке различного уровня сложности.
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