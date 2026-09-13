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Шлифмашина эксцентриковая AEG EX 150 ES 4935443290 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина эксцентриковая AEG EX 150 ES 4935443290

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Шлифмашина эксцентриковая AEG EX 150 ES 4935443290 - фото 2
Шлифмашина эксцентриковая AEG EX 150 ES 4935443290 - фото 3
Шлифмашина эксцентриковая AEG EX 150 ES 4935443290 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
440
Диаметр диска
150
Пылесборник
да
Макс. частота вращения диска
10000
  • Шлифмашина эксцентриковая AEG EX 150 ES 4935443290 - фото 1
  • Шлифмашина эксцентриковая AEG EX 150 ES 4935443290 - фото 2
  • Шлифмашина эксцентриковая AEG EX 150 ES 4935443290 - фото 3
  • Шлифмашина эксцентриковая AEG EX 150 ES 4935443290 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722919
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
440
Диаметр диска
150
Пылесборник
да
Макс. частота вращения диска
10000
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х33х20
Вес, кг.
6.09

Описание товара Шлифмашина эксцентриковая AEG EX 150 ES 4935443290

Шлифовальная машина AEG - это высокоэффективный инструмент, предназначенный для профессиональной и бытовой шлифовки различных поверхностей. Благодаря своему мощному двигателю в 440 Вт, она обеспечивает стабильную производительность и позволяет достичь идеальной гладкости поверхностей. Эргономичный дизайн и оптимальный вес в 2,8 кг делают управление шлифмашиной легким и удобным, снижая утомляемость при длительной работе. Универсальность шлифмашины подчеркивается её многофункциональностью и широким диаметром диска в 150 мм, что позволяет обрабатывать как большие, так и труднодоступные участки. Быстрое вращение диска с максимальной частотой 10000 оборотов в минуту в сочетании с колебательной платформой, достигающей 20000 колебаний в минуту, обеспечивает высокое качество шлифовки и скорость выполнения работы. Шлифовальная машина оснащена встроенным пылесборником, который эффективно собирает пыль и мусор, поддерживая чистоту на рабочем месте и улучшая видимость обрабатываемой поверхности. Подключается прибор к сети с напряжением 220 В, что обеспечивает непрерывную работу без необходимости часто заряжать аккумулятор. Бренд AEG - это гарант качества и надежности, и данная шлифовальная машина не является исключением. Она станет отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров, обеспечивая высокую производительность и долговечность.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Шлифмашина эксцентриковая AEG EX 150 ES 4935443290




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
440
Диаметр диска
150
Пылесборник
да
Макс. частота вращения диска
10000
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина AEG - это высокоэффективный инструмент, предназначенный для профессиональной и бытовой шлифовки различных поверхностей. Благодаря своему мощному двигателю в 440 Вт, она обеспечивает стабильную производительность и позволяет достичь идеальной гладкости поверхностей. Эргономичный дизайн и оптимальный вес в 2,8 кг делают управление шлифмашиной легким и удобным, снижая утомляемость при длительной работе. Универсальность шлифмашины подчеркивается её многофункциональностью и широким диаметром диска в 150 мм, что позволяет обрабатывать как большие, так и труднодоступные участки. Быстрое вращение диска с максимальной частотой 10000 оборотов в минуту в сочетании с колебательной платформой, достигающей 20000 колебаний в минуту, обеспечивает высокое качество шлифовки и скорость выполнения работы. Шлифовальная машина оснащена встроенным пылесборником, который эффективно собирает пыль и мусор, поддерживая чистоту на рабочем месте и улучшая видимость обрабатываемой поверхности. Подключается прибор к сети с напряжением 220 В, что обеспечивает непрерывную работу без необходимости часто заряжать аккумулятор. Бренд AEG - это гарант качества и надежности, и данная шлифовальная машина не является исключением. Она станет отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров, обеспечивая высокую производительность и долговечность.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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