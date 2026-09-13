Шлифмашина эксцентриковая AEG EX 150 ES 4935443290
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Характеристики
Описание товара Шлифмашина эксцентриковая AEG EX 150 ES 4935443290
Шлифовальная машина AEG - это высокоэффективный инструмент, предназначенный для профессиональной и бытовой шлифовки различных поверхностей. Благодаря своему мощному двигателю в 440 Вт, она обеспечивает стабильную производительность и позволяет достичь идеальной гладкости поверхностей. Эргономичный дизайн и оптимальный вес в 2,8 кг делают управление шлифмашиной легким и удобным, снижая утомляемость при длительной работе. Универсальность шлифмашины подчеркивается её многофункциональностью и широким диаметром диска в 150 мм, что позволяет обрабатывать как большие, так и труднодоступные участки. Быстрое вращение диска с максимальной частотой 10000 оборотов в минуту в сочетании с колебательной платформой, достигающей 20000 колебаний в минуту, обеспечивает высокое качество шлифовки и скорость выполнения работы. Шлифовальная машина оснащена встроенным пылесборником, который эффективно собирает пыль и мусор, поддерживая чистоту на рабочем месте и улучшая видимость обрабатываемой поверхности. Подключается прибор к сети с напряжением 220 В, что обеспечивает непрерывную работу без необходимости часто заряжать аккумулятор. Бренд AEG - это гарант качества и надежности, и данная шлифовальная машина не является исключением. Она станет отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров, обеспечивая высокую производительность и долговечность.
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