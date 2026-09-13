Шлифмашина угловая AEG WS24-230GV DMS 4935431775
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
230
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
6600
Регулировка частоты вращения
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722918
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
230
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
6600
Регулировка частоты вращения
нет
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х30х20
Вес, кг.
9.38
Описание товара Шлифмашина угловая AEG WS24-230GV DMS 4935431775
Угловая шлифмашина AEG WS 24-230 GV DMS обладает внушительным мощным двигателем на 2400 Вт, что, конечно же, сказывается на немалом весе инструмента. Система плавного пуска обеспечивает работу без рывков. Двигатель под надежной защитой, благодаря обмоток компаудом, который так же продлит срок службы инструмента. В случаи потери источника питания предусмотрена защита пользователя от самостоятельного старта инструмента. Блокировка шпинделя позволяет просто сменить диск без использования дополнительного инструмента.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
230
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
6600
Регулировка частоты вращения
нет
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Угловая шлифмашина AEG WS 24-230 GV DMS обладает внушительным мощным двигателем на 2400 Вт, что, конечно же, сказывается на немалом весе инструмента. Система плавного пуска обеспечивает работу без рывков. Двигатель под надежной защитой, благодаря обмоток компаудом, который так же продлит срок службы инструмента. В случаи потери источника питания предусмотрена защита пользователя от самостоятельного старта инструмента. Блокировка шпинделя позволяет просто сменить диск без использования дополнительного инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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