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Телевизор TCL 55C6K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор TCL 55C6K

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Телевизор TCL 55C6K - фото 2
Телевизор TCL 55C6K - фото 3
Телевизор TCL 55C6K - фото 4
Телевизор TCL 55C6K - фото 5
Телевизор TCL 55C6K - фото 6
Телевизор TCL 55C6K - фото 7
Телевизор TCL 55C6K - фото 8
Телевизор TCL 55C6K - фото 9
Телевизор TCL 55C6K - фото 10
Телевизор TCL 55C6K - фото 11
Телевизор TCL 55C6K - фото 12
Телевизор TCL 55C6K - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 1
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 2
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 3
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 4
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 5
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 6
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 7
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 8
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 9
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 10
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 11
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 12
  • Телевизор TCL 55C6K - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722835
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Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.76х0.3
Вес, кг.
12.4

Описание товара Телевизор TCL 55C6K

TCL 55C6K – это большой 4K HDR телевизор с хорошим набором функций Smart TV на базе Google TV. Он подойдет для тех, кто ищет большой экран для просмотра фильмов, сериалов и игр в высоком качестве.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 55C6K




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
220
Страна производитель
Китай
Описание
TCL 55C6K – это большой 4K HDR телевизор с хорошим набором функций Smart TV на базе Google TV. Он подойдет для тех, кто ищет большой экран для просмотра фильмов, сериалов и игр в высоком качестве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор TCL 55C6K - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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