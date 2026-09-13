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Вентилятор ID-Cooling FROZN A400 BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор ID-Cooling FROZN A400 BLACK

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Вентилятор ID-Cooling FROZN A400 BLACK - фото 6
Вентилятор ID-Cooling FROZN A400 BLACK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A400 BLACK - фото 1
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A400 BLACK - фото 2
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A400 BLACK - фото 3
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A400 BLACK - фото 4
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A400 BLACK - фото 5
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A400 BLACK - фото 6
  • Вентилятор ID-Cooling FROZN A400 BLACK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722798
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х10
Вес, г.
550

Описание товара Вентилятор ID-Cooling FROZN A400 BLACK

Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A400 BLACK – модель с башенной конструкцией, которая подойдет для чипсетов с показателем TDP ниже 180 Вт. Для отвода тепла от горячего процессора присутствует основание из меди и алюминия. В конструкции кулера для процессора ID-COOLING FROZN A400 BLACK присутствует вентилятор 92x92 мм с автоматическим вращением со скоростью 500-2200 об/мин. Подключить устройство к материнской плате можно через стандартный разъем 4 pin. Гидродинамический подшипник обеспечивает работу кулера с шумом не более 25.8 дБ.



Теги товара: Intel, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор ID-Cooling FROZN A400 BLACK




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
92
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A400 BLACK – модель с башенной конструкцией, которая подойдет для чипсетов с показателем TDP ниже 180 Вт. Для отвода тепла от горячего процессора присутствует основание из меди и алюминия. В конструкции кулера для процессора ID-COOLING FROZN A400 BLACK присутствует вентилятор 92x92 мм с автоматическим вращением со скоростью 500-2200 об/мин. Подключить устройство к материнской плате можно через стандартный разъем 4 pin. Гидродинамический подшипник обеспечивает работу кулера с шумом не более 25.8 дБ.


Теги товара: Intel, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
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