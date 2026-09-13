Вентилятор ID-Cooling FROZN A400 BLACK
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722798
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х10
Вес, г.
550
Описание товара Вентилятор ID-Cooling FROZN A400 BLACK
Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A400 BLACK – модель с башенной конструкцией, которая подойдет для чипсетов с показателем TDP ниже 180 Вт. Для отвода тепла от горячего процессора присутствует основание из меди и алюминия. В конструкции кулера для процессора ID-COOLING FROZN A400 BLACK присутствует вентилятор 92x92 мм с автоматическим вращением со скоростью 500-2200 об/мин. Подключить устройство к материнской плате можно через стандартный разъем 4 pin. Гидродинамический подшипник обеспечивает работу кулера с шумом не более 25.8 дБ.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Вентилятор для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
92
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A400 BLACK – модель с башенной конструкцией, которая подойдет для чипсетов с показателем TDP ниже 180 Вт. Для отвода тепла от горячего процессора присутствует основание из меди и алюминия. В конструкции кулера для процессора ID-COOLING FROZN A400 BLACK присутствует вентилятор 92x92 мм с автоматическим вращением со скоростью 500-2200 об/мин. Подключить устройство к материнской плате можно через стандартный разъем 4 pin. Гидродинамический подшипник обеспечивает работу кулера с шумом не более 25.8 дБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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