Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
9000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722661
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Описание товара Угловая шлифмашина DeWalt DCG405NT-XJ
Аккумуляторная угловая шлифмашина DeWalt DCG405NT-XJ предназначена для шлифовальных и отрезных работ. Инструмент прослужит долго, так как имеет ряд особенностей в конструкции. Бесщеточный двигатель. На вентиляционных отверстиях имеется сетчатый фильтр, который задерживает частицы пыли. Безопасность при работе достигается за счет. Моментальной остановки диска при выключении инструмента. Электронной системы защиты от обратного удара при заклинивании оснастки.
Бесщеточный двигатель - для увеличения времени работы на одном цикле заряда до 50% и повышения мощности на 20% (по сравнению со стандартным щеточным двигателем);
Моментальная остановка диска при выключении инструмента;
Блокировка шпинделя при заклинивании диска;
Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли - для увеличения срока службы DeWALT DCG405NT;
Резиновые накладки - для комфортного рабочего процесса;
Бесключевая смена оснастки (но в целях безопасности поставщик рекомендует всетаки подтягивать прижимную гайку ключом);
Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей.
Аккумуляторная угловая шлифмашина DeWalt DCG405NT-XJ предназначена для шлифовальных и отрезных работ. Инструмент прослужит долго, так как имеет ряд особенностей в конструкции. Бесщеточный двигатель. На вентиляционных отверстиях имеется сетчатый фильтр, который задерживает частицы пыли. Безопасность при работе достигается за счет. Моментальной остановки диска при выключении инструмента. Электронной системы защиты от обратного удара при заклинивании оснастки.
Бесщеточный двигатель - для увеличения времени работы на одном цикле заряда до 50% и повышения мощности на 20% (по сравнению со стандартным щеточным двигателем);
Моментальная остановка диска при выключении инструмента;
Блокировка шпинделя при заклинивании диска;
Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли - для увеличения срока службы DeWALT DCG405NT;
Резиновые накладки - для комфортного рабочего процесса;
Бесключевая смена оснастки (но в целях безопасности поставщик рекомендует всетаки подтягивать прижимную гайку ключом);
Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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