The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка
«Что было старым, то снова стало новым»… Эта старая поговорка настолько избита, что никто не оценивает её по достоинству: все слышат только слово «старое», когда важнее слово «новое». Создание чего-то нового из старого — это акт алхимии. Доказательство тому — пятый альбом группы — «Нет покоя для нечестивых из Перпиньяна», который местами эффектно раскрывается благодаря нескольким очень современным приглашенным музыкантам. После открывающей композиции «Ouverture» с её почти сёрфовыми гитарами следует «Le Premier Jour», где Лионель Лиминьяна рассказывает о своём рок-крещении с панками, модами, скинхедами и Lambretta своей юности на юге Франции. Сразу за ней следует сейсмический шок «Istanbul is Sleepy»: одобрение Антона Ньюкомба из The Brian Jonestown Massacre просто огромно. Затем следует суперсексуальный вихрь Эммануэль Сенье в заглавной композиции; Затем следует «Dimanche» с Бертраном Белином. Лайонел видит в нем «французского Ника Кейва, который пишет песни, напоминающие фильмы». В «The Gift» участвует Питер Хук, который снова играет на бас-гитаре; очевидно, это песня, напоминающая ранний период New Order. Наконец, Limi?anas самостоятельно запускают инструментальную кавалькаду с яростным ритмом, как у краут-рокера Морриконе: «Motorizzati Marie», за которой следует «Pink Flamingos», начинающаяся с психоделических рок-пэдов, проигрываемых задом наперед, образующих туманную песню, окутанную акустическими арпеджио. Перерыв в альбоме. перед тем, как фузз и бездонный бас «Trois Bancs» яростно сотрясают призрак Гейнсбу.
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