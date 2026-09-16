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The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка

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The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка - фото 1
The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка - фото 2
The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка - фото 3
The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка - фото 4
The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка - фото 5
The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка - фото 6
The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Liminanas
Альбом (сингл)
Shadow People
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка - фото 1
  • The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка - фото 2
  • The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка - фото 3
  • The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка - фото 4
  • The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка - фото 5
  • The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка - фото 6
  • The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722264
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060525432439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Liminanas
Альбом (сингл)
Shadow People
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ouverture, Le Premier Jour, Anton Newcombe), Emmanuelle Seigner), Bertrand Belin), Peter Hook), Motorizatti Marie, Pink Flamingos, Trois Bancs, La Part Des Copains
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка

«Что было старым, то снова стало новым»… Эта старая поговорка настолько избита, что никто не оценивает её по достоинству: все слышат только слово «старое», когда важнее слово «новое». Создание чего-то нового из старого — это акт алхимии. Доказательство тому — пятый альбом группы — «Нет покоя для нечестивых из Перпиньяна», который местами эффектно раскрывается благодаря нескольким очень современным приглашенным музыкантам. После открывающей композиции «Ouverture» с её почти сёрфовыми гитарами следует «Le Premier Jour», где Лионель Лиминьяна рассказывает о своём рок-крещении с панками, модами, скинхедами и Lambretta своей юности на юге Франции. Сразу за ней следует сейсмический шок «Istanbul is Sleepy»: одобрение Антона Ньюкомба из The Brian Jonestown Massacre просто огромно. Затем следует суперсексуальный вихрь Эммануэль Сенье в заглавной композиции; Затем следует «Dimanche» с Бертраном Белином. Лайонел видит в нем «французского Ника Кейва, который пишет песни, напоминающие фильмы». В «The Gift» участвует Питер Хук, который снова играет на бас-гитаре; очевидно, это песня, напоминающая ранний период New Order. Наконец, Limi?anas самостоятельно запускают инструментальную кавалькаду с яростным ритмом, как у краут-рокера Морриконе: «Motorizzati Marie», за которой следует «Pink Flamingos», начинающаяся с психоделических рок-пэдов, проигрываемых задом наперед, образующих туманную песню, окутанную акустическими арпеджио. Перерыв в альбоме. перед тем, как фузз и бездонный бас «Trois Bancs» яростно сотрясают призрак Гейнсбу.

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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060525432439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Liminanas
Альбом (сингл)
Shadow People
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ouverture, Le Premier Jour, Anton Newcombe), Emmanuelle Seigner), Bertrand Belin), Peter Hook), Motorizatti Marie, Pink Flamingos, Trois Bancs, La Part Des Copains
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Что было старым, то снова стало новым»… Эта старая поговорка настолько избита, что никто не оценивает её по достоинству: все слышат только слово «старое», когда важнее слово «новое». Создание чего-то нового из старого — это акт алхимии. Доказательство тому — пятый альбом группы — «Нет покоя для нечестивых из Перпиньяна», который местами эффектно раскрывается благодаря нескольким очень современным приглашенным музыкантам. После открывающей композиции «Ouverture» с её почти сёрфовыми гитарами следует «Le Premier Jour», где Лионель Лиминьяна рассказывает о своём рок-крещении с панками, модами, скинхедами и Lambretta своей юности на юге Франции. Сразу за ней следует сейсмический шок «Istanbul is Sleepy»: одобрение Антона Ньюкомба из The Brian Jonestown Massacre просто огромно. Затем следует суперсексуальный вихрь Эммануэль Сенье в заглавной композиции; Затем следует «Dimanche» с Бертраном Белином. Лайонел видит в нем «французского Ника Кейва, который пишет песни, напоминающие фильмы». В «The Gift» участвует Питер Хук, который снова играет на бас-гитаре; очевидно, это песня, напоминающая ранний период New Order. Наконец, Limi?anas самостоятельно запускают инструментальную кавалькаду с яростным ритмом, как у краут-рокера Морриконе: «Motorizzati Marie», за которой следует «Pink Flamingos», начинающаяся с психоделических рок-пэдов, проигрываемых задом наперед, образующих туманную песню, окутанную акустическими арпеджио. Перерыв в альбоме. перед тем, как фузз и бездонный бас «Trois Bancs» яростно сотрясают призрак Гейнсбу.
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The Liminanas - Shadow People (5060525432439) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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