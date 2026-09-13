Richard Ashcroft - Lovin' You (Coloured) (0198704504594) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Richard Ashcroft - Lovin' You (Coloured) (0198704504594) виниловая пластинка
«Lovin' You» — новый, седьмой, сольный альбом английского музыканта, певца и автора песен Ричарда Эшкрофта. Лимитированное издание на синем виниле. Ричард Эшкрофт, двукратный лауреат Ivor Novello Award (в номинациях «Автор песен года» и «Выдающийся вклад в британскую музыку»), за свою тридцатилетнюю карьеру стал одним из самых успешных и влиятельных авторов песен. Его первый этап в составе The Verve имел впечатляющую кульминацию с альбомом «Urban Hymns», полным хитов («Bitter Sweet Symphony», «The Drugs Don't Work», «Lucky Man» и «Sonnet»), который, став стал мультиплатиновым и одним из самых продаваемых альбомов в истории Великобритании. Группа добилась второго места на вершине чартов с альбомом «Forth» и завоевала три премии BRIT Awards. Его сольная карьера продолжила этот успех с дебютным альбомом «Alone With Everybody», который дебютировал на первом месте. Все пять последующих студийных альбомов занимали места между вторым и пятым.
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