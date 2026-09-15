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Daft Punk - Human After All (0190296611902) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Daft Punk - Human After All (0190296611902) виниловая пластинка

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Daft Punk - Human After All (0190296611902) виниловая пластинка - фото 1
Daft Punk - Human After All (0190296611902) виниловая пластинка - фото 2
Daft Punk - Human After All (0190296611902) виниловая пластинка - фото 3
Daft Punk - Human After All (0190296611902) виниловая пластинка - фото 4
Daft Punk - Human After All (0190296611902) виниловая пластинка - фото 5
Daft Punk - Human After All (0190296611902) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Daft Punk
Альбом (сингл)
HUMAN AFTER ALL
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daft Punk - Human After All (0190296611902) виниловая пластинка - фото 1
  • Daft Punk - Human After All (0190296611902) виниловая пластинка - фото 2
  • Daft Punk - Human After All (0190296611902) виниловая пластинка - фото 3
  • Daft Punk - Human After All (0190296611902) виниловая пластинка - фото 4
  • Daft Punk - Human After All (0190296611902) виниловая пластинка - фото 5
  • Daft Punk - Human After All (0190296611902) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642377
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Daft Punk - Human After All (0190296611902) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0190296611902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Daft Punk
Альбом (сингл)
HUMAN AFTER ALL
Жанр
House
Трек-лист
Human After All, The Prime Time Of Your Life, Robot Rock, Steam Machine, Make Love, The Brainwasher, On/Off, Television Rules The Nation, Technologic, Emotion
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daft Punk - Human After All (0190296611902) виниловая пластинка

Третий студийный альбом "HUMAN AFTER ALL" французского электронного дуэта Daft Punk, выпущенный в марте 2005 года. Издание на двойном 180-граммовом виниле. Human After All (рус. Человек, несмотря ни на что) — третий альбом французского электронного дуэта Daft Punk, выпущенный в марте 2005 года. В UK Albums Chart альбом поднялся до #10. Альбом был записан за 6 недель (2 недели на сочинение, 4 недели на микширование).

Отзывы о товаре Daft Punk - Human After All (0190296611902) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0190296611902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Daft Punk
Альбом (сингл)
HUMAN AFTER ALL
Жанр
House
Трек-лист
Human After All, The Prime Time Of Your Life, Robot Rock, Steam Machine, Make Love, The Brainwasher, On/Off, Television Rules The Nation, Technologic, Emotion
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Третий студийный альбом "HUMAN AFTER ALL" французского электронного дуэта Daft Punk, выпущенный в марте 2005 года. Издание на двойном 180-граммовом виниле. Human After All (рус. Человек, несмотря ни на что) — третий альбом французского электронного дуэта Daft Punk, выпущенный в марте 2005 года. В UK Albums Chart альбом поднялся до #10. Альбом был записан за 6 недель (2 недели на сочинение, 4 недели на микширование).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daft Punk - Human After All (0190296611902) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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