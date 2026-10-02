Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Ella & Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Ella & Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка
Платиновая коллекция лучших совместных записей исполнительницы Эллы Фицджеральд и джазового трубача Луи Армстронга. Элла Джейн Фицджеральд, также Фицджералд - американская певица, одна из величайших вокалисток в истории джазовой музыки ("первая леди джаза", "первая леди песен"), обладательница голоса диапазоном в три октавы, мастер скэта и голосовой импровизации. 13-кратный лауреат премии Грэмми; лауреат Национальной медали искусств (США, 1987), Президентской медали Свободы (США, 1992), кавалер Ордена Искусств и литературы (Франция, 1990) и многих других почётных наград. За свою 50-летнюю карьеру выпустила около 90 альбомов и сборников - как сольных, так и созданных в сотрудничестве с другими известными джазовыми музыкантами, в том числе Дюком Эллингтоном, Луи Армстронгом, Куинси Джонсом, Каунтом Бэйси, Джо Пассом, Оскаром Питерсоном. Талант Фицджеральд высоко оценивали выдающиеся композиторы Коул Портер, Ирвинг Берлин, Антониу Карлос Жобин, поэты-песенники Айра Гершвин, Джонни Мерсер. При жизни певицы было продано более 40 миллионов пластинок с её записями. Луи Дэниел Армстронг - американский джазовый трубач, вокалист и руководитель ансамбля. Оказал (наряду с Дюком Эллингтоном, Чарли Паркером, Майлсом Дейвисом и Джоном Колтрейном) наибольшее влияние на развитие джаза и внёс значительный вклад в его популяризацию во всём мире.
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