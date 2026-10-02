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Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Ella & Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Ella & Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка

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Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Ella &amp; Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка - фото 1
Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Ella &amp; Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка - фото 2
Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Ella &amp; Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка - фото 3
Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Ella &amp; Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка - фото 4
Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Ella &amp; Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка - фото 5
Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Ella &amp; Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка - фото 6
Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Ella &amp; Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Ella &amp; Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Ella &amp; Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка - фото 2
  • Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Ella &amp; Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка - фото 3
  • Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Ella &amp; Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка - фото 4
  • Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Ella &amp; Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка - фото 5
  • Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Ella &amp; Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка - фото 6
  • Ella Fitzgerald &amp; Loui Armstrong - Ella &amp; Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642506
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060403742926]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Swing
Трек-лист
Can't We Be Friends, Isn't This a Lovely Day, Moonlight in Vermont, They Can't Take That Away from Me, Under a Blanket of Blue, Tenderly, A Foggy Day, Stars Fell on Alabama, Cheek to Cheek, The Nearness of You, April in Paris, Don't Be That Way, Makin' Whoopee, They All Laughed, Comes Love, Autumn in New York, It Ain't Necessarily So, Let's Do It (Let's Fall in Love), Stompin' at the Savoy, I Won't Dance, Gee, Baby, Ain't I Good to You?, Summertime, Let's Call the Whole Thing off, These Foolish
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Ella & Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка

Платиновая коллекция лучших совместных записей исполнительницы Эллы Фицджеральд и джазового трубача Луи Армстронга. Элла Джейн Фицджеральд, также Фицджералд - американская певица, одна из величайших вокалисток в истории джазовой музыки ("первая леди джаза", "первая леди песен"), обладательница голоса диапазоном в три октавы, мастер скэта и голосовой импровизации. 13-кратный лауреат премии Грэмми; лауреат Национальной медали искусств (США, 1987), Президентской медали Свободы (США, 1992), кавалер Ордена Искусств и литературы (Франция, 1990) и многих других почётных наград. За свою 50-летнюю карьеру выпустила около 90 альбомов и сборников - как сольных, так и созданных в сотрудничестве с другими известными джазовыми музыкантами, в том числе Дюком Эллингтоном, Луи Армстронгом, Куинси Джонсом, Каунтом Бэйси, Джо Пассом, Оскаром Питерсоном. Талант Фицджеральд высоко оценивали выдающиеся композиторы Коул Портер, Ирвинг Берлин, Антониу Карлос Жобин, поэты-песенники Айра Гершвин, Джонни Мерсер. При жизни певицы было продано более 40 миллионов пластинок с её записями. Луи Дэниел Армстронг - американский джазовый трубач, вокалист и руководитель ансамбля. Оказал (наряду с Дюком Эллингтоном, Чарли Паркером, Майлсом Дейвисом и Джоном Колтрейном) наибольшее влияние на развитие джаза и внёс значительный вклад в его популяризацию во всём мире.

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald & Loui Armstrong - Ella & Louis Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742926) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060403742926]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Swing
Трек-лист
Can't We Be Friends, Isn't This a Lovely Day, Moonlight in Vermont, They Can't Take That Away from Me, Under a Blanket of Blue, Tenderly, A Foggy Day, Stars Fell on Alabama, Cheek to Cheek, The Nearness of You, April in Paris, Don't Be That Way, Makin' Whoopee, They All Laughed, Comes Love, Autumn in New York, It Ain't Necessarily So, Let's Do It (Let's Fall in Love), Stompin' at the Savoy, I Won't Dance, Gee, Baby, Ain't I Good to You?, Summertime, Let's Call the Whole Thing off, These Foolish
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Описание
Платиновая коллекция лучших совместных записей исполнительницы Эллы Фицджеральд и джазового трубача Луи Армстронга. Элла Джейн Фицджеральд, также Фицджералд - американская певица, одна из величайших вокалисток в истории джазовой музыки ("первая леди джаза", "первая леди песен"), обладательница голоса диапазоном в три октавы, мастер скэта и голосовой импровизации. 13-кратный лауреат премии Грэмми; лауреат Национальной медали искусств (США, 1987), Президентской медали Свободы (США, 1992), кавалер Ордена Искусств и литературы (Франция, 1990) и многих других почётных наград. За свою 50-летнюю карьеру выпустила около 90 альбомов и сборников - как сольных, так и созданных в сотрудничестве с другими известными джазовыми музыкантами, в том числе Дюком Эллингтоном, Луи Армстронгом, Куинси Джонсом, Каунтом Бэйси, Джо Пассом, Оскаром Питерсоном. Талант Фицджеральд высоко оценивали выдающиеся композиторы Коул Портер, Ирвинг Берлин, Антониу Карлос Жобин, поэты-песенники Айра Гершвин, Джонни Мерсер. При жизни певицы было продано более 40 миллионов пластинок с её записями. Луи Дэниел Армстронг - американский джазовый трубач, вокалист и руководитель ансамбля. Оказал (наряду с Дюком Эллингтоном, Чарли Паркером, Майлсом Дейвисом и Джоном Колтрейном) наибольшее влияние на развитие джаза и внёс значительный вклад в его популяризацию во всём мире.
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