Top.Mail.Ru
Omar Souleyman - Shlon (5060686506642) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Omar Souleyman - Shlon (5060686506642) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Omar Souleyman - Shlon (5060686506642) виниловая пластинка - фото 1
Omar Souleyman - Shlon (5060686506642) виниловая пластинка - фото 2
Omar Souleyman - Shlon (5060686506642) виниловая пластинка - фото 3
Omar Souleyman - Shlon (5060686506642) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Omar Souleyman
Альбом (сингл)
Shlon
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Omar Souleyman - Shlon (5060686506642) виниловая пластинка - фото 1
  • Omar Souleyman - Shlon (5060686506642) виниловая пластинка - фото 2
  • Omar Souleyman - Shlon (5060686506642) виниловая пластинка - фото 3
  • Omar Souleyman - Shlon (5060686506642) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722129
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060686506642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Omar Souleyman
Альбом (сингл)
Shlon
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shlon, Shi Tridin, Mawwal, Abou Zilif, 3tini 7obba, Layle
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Omar Souleyman - Shlon (5060686506642) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shlon, Shi Tridin, Mawwal, Abou Zilif, 3tini 7obba, Layle

Отзывы о товаре Omar Souleyman - Shlon (5060686506642) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060686506642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Omar Souleyman
Альбом (сингл)
Shlon
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shlon, Shi Tridin, Mawwal, Abou Zilif, 3tini 7obba, Layle
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shlon, Shi Tridin, Mawwal, Abou Zilif, 3tini 7obba, Layle
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Omar Souleyman - Shlon (5060686506642) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...