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Rico Friebe - Word Value (4251804139380) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rico Friebe - Word Value (4251804139380) виниловая пластинка

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Rico Friebe - Word Value (4251804139380) виниловая пластинка - фото 1
Rico Friebe - Word Value (4251804139380) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Word Value
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rico Friebe - Word Value (4251804139380) виниловая пластинка - фото 1
  • Rico Friebe - Word Value (4251804139380) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722068
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rico Friebe - Word Value (4251804139380) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804139380]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Word Value
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
This Day, Leave & Go, Show Me, Listen & Talk, Never Know, After The Moment, Would You Mind?, Sacred Land, Didn't Know, B10 The River Is Talking To Me, B11 Things Unseen, B12 Gone, B13 Thirteen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rico Friebe - Word Value (4251804139380) виниловая пластинка

После 36 лет молчания, непредвиденная трагедия и последующие испытания заставили Рико Фрибе наконец обрести свой голос, внезапно и свободно начав писать песни, полные интимности и тонкого повествования – теперь представленные на его дебютном альбоме «Word Value»!. Переживая встречу с особенным человеком и её последствия, все песни пронизаны эмоциональной искренностью и спокойствием, рассказывая о взлётах и ??падениях депрессии и надежды, а также исследуя забытые пропасти и обиды из его далекого прошлого. «Word Value» — это первый из четырёх альбомов, тесно связанных между собой, за которым последует второй LP «Faces Meets», вышедший позже в 2023 году. В эпоху стремительного развития технологий, искусственного интеллекта, социальной деконструкции, инфляции языка и морали самые основные и естественные человеческие потребности никогда не менялись — найдите их заново, закрыв глаза, открыв душу и включив «Word Value».

Отзывы о товаре Rico Friebe - Word Value (4251804139380) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804139380]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Word Value
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
This Day, Leave & Go, Show Me, Listen & Talk, Never Know, After The Moment, Would You Mind?, Sacred Land, Didn't Know, B10 The River Is Talking To Me, B11 Things Unseen, B12 Gone, B13 Thirteen
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
После 36 лет молчания, непредвиденная трагедия и последующие испытания заставили Рико Фрибе наконец обрести свой голос, внезапно и свободно начав писать песни, полные интимности и тонкого повествования – теперь представленные на его дебютном альбоме «Word Value»!. Переживая встречу с особенным человеком и её последствия, все песни пронизаны эмоциональной искренностью и спокойствием, рассказывая о взлётах и ??падениях депрессии и надежды, а также исследуя забытые пропасти и обиды из его далекого прошлого. «Word Value» — это первый из четырёх альбомов, тесно связанных между собой, за которым последует второй LP «Faces Meets», вышедший позже в 2023 году. В эпоху стремительного развития технологий, искусственного интеллекта, социальной деконструкции, инфляции языка и морали самые основные и естественные человеческие потребности никогда не менялись — найдите их заново, закрыв глаза, открыв душу и включив «Word Value».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rico Friebe - Word Value (4251804139380) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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