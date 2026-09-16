Sophie Zelmani - Love Affair (Coloured) (8719262040229) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
Love Affair
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 722016
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3 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
Love Affair
Жанр
Jazz
Трек-лист
September Tears, Maja's Song, To Know You, Memories, Truth, Keep It To Yourself, Grand As Loving, Dream Gets Clear, Fade, Hard To Know, Your Way, Stay With My Heart, Lost In Love
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sophie Zelmani - Love Affair (Coloured) (8719262040229) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: September Tears, Maja's Song, To Know You, Memories, Truth, Keep It To Yourself, Grand As Loving, Dream Gets Clear, Fade, Hard To Know, Your Way, Stay With My Heart, Lost In Love
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
Love Affair
Жанр
Jazz
Трек-лист
September Tears, Maja's Song, To Know You, Memories, Truth, Keep It To Yourself, Grand As Loving, Dream Gets Clear, Fade, Hard To Know, Your Way, Stay With My Heart, Lost In Love
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: September Tears, Maja's Song, To Know You, Memories, Truth, Keep It To Yourself, Grand As Loving, Dream Gets Clear, Fade, Hard To Know, Your Way, Stay With My Heart, Lost In Love
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Sophie Zelmani - Love Affair (Coloured) (8719262040229) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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