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Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка

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Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка - фото 1
Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка - фото 2
Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка - фото 3
Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка - фото 4
Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка - фото 5
Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка - фото 6
Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ian Pooley
Альбом (сингл)
Since Then.
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка - фото 1
  • Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка - фото 2
  • Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка - фото 3
  • Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка - фото 4
  • Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка - фото 5
  • Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка - фото 6
  • Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721937
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804185530]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ian Pooley
Альбом (сингл)
Since Then.
Жанр
House
Трек-лист
Since Then, Bay Of Plenty, Venasque, Cora??o Tambor, Balmes, Visions, Spicy Snapper, 900 Degrees, Sundowner
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Since Then, Bay Of Plenty, Venasque, Cora??o Tambor, Balmes, Visions, Spicy Snapper, 900 Degrees, Sundowner

Отзывы о товаре Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804185530]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ian Pooley
Альбом (сингл)
Since Then.
Жанр
House
Трек-лист
Since Then, Bay Of Plenty, Venasque, Cora??o Tambor, Balmes, Visions, Spicy Snapper, 900 Degrees, Sundowner
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Since Then, Bay Of Plenty, Venasque, Cora??o Tambor, Balmes, Visions, Spicy Snapper, 900 Degrees, Sundowner
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ian Pooley - Since Then. (4251804185530) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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