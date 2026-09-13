Thomas Koner - Nuuk (4251804125086) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Thomas Koner - Nuuk (4251804125086) виниловая пластинка
Томас Кёнер — один из самых влиятельных композиторов-модернистов, работающих в жанре минимализма. Наряду с проектом Вольфганга Фойгта «Gas», Кёнер сыграл ключевую роль в увлечении электронной музыки глубиной и минимализмом. Его фирменное звучание обширно, кажется бесконечным, поначалу однородно и однородным, но, однажды познакомившись с ним, когда наши чувства настраиваются на тонкие нюансы изменений, мы открываем для себя и погружаемся в обилие текстур, богатство модуляций и почти бесконечный диапазон звуковых волнений. Творчество Кёнера вдохновлено его частыми путешествиями по Арктике, и слушатели воспринимают его музыку как путешествие в таинственные миры арктического региона. Ощущение экстремального холода, обострение чувств и способность замечать даже малейшие изменения цвета, звука, света или плотности, создающие эту опасно упрощенную среду, подобно погружению в звуковой мир этого немецкого художника, где мастерски созданные звуковые слои открываются в колоссальные пространства, изобилующие звуковой жизнью, ожидающие своего открытия теми, кто осмелится в них войти. Названия высоко оцененных альбомов Кёнера 90-х годов часто обыгрывают эту связь – Nunatak, Permafrost, Teimo – все они отсылают к миру Арктики, как и его альбом Nuuk, указывающий на столицу Гренландии. На первый взгляд сдержанный и минималистичный, этот альбом полон низкочастотных звуков, приглушенных резонансов и бореальной атмосферы, но в то же время постоянные колебания и уязвимость звуковых событий делают его очень органичным, человечным и почти успокаивающим, как крошечная гавань, существующая в море льда, в честь которой он и назван. Первоначально выпущенный как один из четырех компакт-дисков на сборнике Driftworks 1997 года, в который также вошли альбомы Nijiumu, Pauline Oliveros & Randi Raine-Reusch и Paul Sch?tze, альбом был переиздан в 2004 году лейблом MillePlateauxMedia. Он также послужил источником музыкального материала и вдохновения для одноименного видеоарта Томаса Кёнера, который годом позже был удостоен премии Tiger Cub Award на 34-м Международном кинофестивале в Роттердаме.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитMrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитElbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитQueen Naija - Missunderstood (coloured) (0602435249414) винилова...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитGuano Apes - Don't Give Me Names (0198028645911) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитGuano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитFranсoise Hardy - In English (0198028904216) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитFalco - Falco 3 (0198029331318) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитMidnight Oil - Diesel And Dust (0889853391615) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитFleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитBullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (019958425141...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитSlayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитPitbull - Greatest Hits (coloured) (0199584425818) виниловая пла...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Thomas Koner - Nuuk (4251804125086) виниловая пластинка