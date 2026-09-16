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Inhmost - Breaks And Dreams (4601620109317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Inhmost - Breaks And Dreams (4601620109317) виниловая пластинка

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Inhmost - Breaks And Dreams (4601620109317) виниловая пластинка - фото 1
Inhmost - Breaks And Dreams (4601620109317) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Inhmost
Альбом (сингл)
Breaks And Dreams
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Inhmost - Breaks And Dreams (4601620109317) виниловая пластинка - фото 1
  • Inhmost - Breaks And Dreams (4601620109317) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721870
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Inhmost - Breaks And Dreams (4601620109317) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Inhmost
Альбом (сингл)
Breaks And Dreams
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Light Haze, Beehive, Downtime, Formation, Signs From The East, Can't Stop, Surface Tension, Voyagers From Elsewhere
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Inhmost - Breaks And Dreams (4601620109317) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Light Haze, Beehive, Downtime, Formation, Signs From The East, Can't Stop, Surface Tension, Voyagers From Elsewhere

Отзывы о товаре Inhmost - Breaks And Dreams (4601620109317) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Inhmost
Альбом (сингл)
Breaks And Dreams
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Light Haze, Beehive, Downtime, Formation, Signs From The East, Can't Stop, Surface Tension, Voyagers From Elsewhere
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Light Haze, Beehive, Downtime, Formation, Signs From The East, Can't Stop, Surface Tension, Voyagers From Elsewhere
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Inhmost - Breaks And Dreams (4601620109317) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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