Babyxxan - In-Tran-Situ (4251804143936) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Babyxxan
Альбом (сингл)
In-Tran-Situ
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 721854
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3 390 руб.
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804143936]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Babyxxan
Альбом (сингл)
In-Tran-Situ
Жанр
House
Трек-лист
Changi Airport, ?/? Blue Star Ferries, Kayseri Bus Station, Milan Airport, Munich Airport, R. Camilo Castelo Branco 2C, Praia Da Ursa, Porto Airport, Geneva Airport, Line S500, Destination Chammonix Mont-Blanc
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Babyxxan - In-Tran-Situ (4251804143936) виниловая пластинка
Мы невероятно рады представить вам этот альбом babyxxan. Альбом In-Tran-Situ был создан во время длительного путешествия. Артист отправился в путь, чтобы исследовать горы, земли и памятники мира. На этом пути, пролегающем через воду, воздух и землю, музыка была постоянным спутником. Подобно стихиям, звуки, представленные на альбоме, очень живые, с множеством текстур, временами плотных и ярких, а затем наполненных пространством, где есть место для дыхания — всегда в своего рода трансе, следуя естественному потоку. Мы нашли музыку глубокой, обогащающей и полной сюрпризов, как и сама жизнь. Наслаждайтесь
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804143936]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Babyxxan
Альбом (сингл)
In-Tran-Situ
Жанр
House
Трек-лист
Changi Airport, ?/? Blue Star Ferries, Kayseri Bus Station, Milan Airport, Munich Airport, R. Camilo Castelo Branco 2C, Praia Da Ursa, Porto Airport, Geneva Airport, Line S500, Destination Chammonix Mont-Blanc
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Мы невероятно рады представить вам этот альбом babyxxan. Альбом In-Tran-Situ был создан во время длительного путешествия. Артист отправился в путь, чтобы исследовать горы, земли и памятники мира. На этом пути, пролегающем через воду, воздух и землю, музыка была постоянным спутником. Подобно стихиям, звуки, представленные на альбоме, очень живые, с множеством текстур, временами плотных и ярких, а затем наполненных пространством, где есть место для дыхания — всегда в своего рода трансе, следуя естественному потоку. Мы нашли музыку глубокой, обогащающей и полной сюрпризов, как и сама жизнь. Наслаждайтесь
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Babyxxan - In-Tran-Situ (4251804143936) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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