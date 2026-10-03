Top.Mail.Ru
Babyxxan - In-Tran-Situ (4251804143936) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Babyxxan - In-Tran-Situ (4251804143936) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Babyxxan - In-Tran-Situ (4251804143936) виниловая пластинка - фото 1
Babyxxan - In-Tran-Situ (4251804143936) виниловая пластинка - фото 2
Babyxxan - In-Tran-Situ (4251804143936) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Babyxxan
Альбом (сингл)
In-Tran-Situ
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Babyxxan - In-Tran-Situ (4251804143936) виниловая пластинка - фото 1
  • Babyxxan - In-Tran-Situ (4251804143936) виниловая пластинка - фото 2
  • Babyxxan - In-Tran-Situ (4251804143936) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721854
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Babyxxan - In-Tran-Situ (4251804143936) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804143936]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Babyxxan
Альбом (сингл)
In-Tran-Situ
Жанр
House
Трек-лист
Changi Airport, ?/? Blue Star Ferries, Kayseri Bus Station, Milan Airport, Munich Airport, R. Camilo Castelo Branco 2C, Praia Da Ursa, Porto Airport, Geneva Airport, Line S500, Destination Chammonix Mont-Blanc
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Babyxxan - In-Tran-Situ (4251804143936) виниловая пластинка

Мы невероятно рады представить вам этот альбом babyxxan. Альбом In-Tran-Situ был создан во время длительного путешествия. Артист отправился в путь, чтобы исследовать горы, земли и памятники мира. На этом пути, пролегающем через воду, воздух и землю, музыка была постоянным спутником. Подобно стихиям, звуки, представленные на альбоме, очень живые, с множеством текстур, временами плотных и ярких, а затем наполненных пространством, где есть место для дыхания — всегда в своего рода трансе, следуя естественному потоку. Мы нашли музыку глубокой, обогащающей и полной сюрпризов, как и сама жизнь. Наслаждайтесь

Отзывы о товаре Babyxxan - In-Tran-Situ (4251804143936) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804143936]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Babyxxan
Альбом (сингл)
In-Tran-Situ
Жанр
House
Трек-лист
Changi Airport, ?/? Blue Star Ferries, Kayseri Bus Station, Milan Airport, Munich Airport, R. Camilo Castelo Branco 2C, Praia Da Ursa, Porto Airport, Geneva Airport, Line S500, Destination Chammonix Mont-Blanc
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Мы невероятно рады представить вам этот альбом babyxxan. Альбом In-Tran-Situ был создан во время длительного путешествия. Артист отправился в путь, чтобы исследовать горы, земли и памятники мира. На этом пути, пролегающем через воду, воздух и землю, музыка была постоянным спутником. Подобно стихиям, звуки, представленные на альбоме, очень живые, с множеством текстур, временами плотных и ярких, а затем наполненных пространством, где есть место для дыхания — всегда в своего рода трансе, следуя естественному потоку. Мы нашли музыку глубокой, обогащающей и полной сюрпризов, как и сама жизнь. Наслаждайтесь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Babyxxan - In-Tran-Situ (4251804143936) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...