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Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка

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Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - фото 1
Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - фото 2
Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - фото 3
Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - фото 4
Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - фото 5
Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - фото 6
Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - фото 7
Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - фото 8
Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Animal Collective
Альбом (сингл)
Tangerine Reef
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - фото 1
  • Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - фото 2
  • Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - фото 3
  • Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - фото 4
  • Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - фото 5
  • Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - фото 6
  • Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - фото 7
  • Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - фото 8
  • Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721821
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828043019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Animal Collective
Альбом (сингл)
Tangerine Reef
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Hair Cutter, Buffalo Tom, Inspector Budget, Buxom, Coral Understanding, Airpipe (To A New Transition), Jake And Me, Numbers, Hip Sponge, Coral Realization, Lundsten Coral, Palythoa, Best Of Times (Worst Of All)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hair Cutter, Buffalo Tom, Inspector Budget, Buxom, Coral Understanding, Airpipe (To A New Transition), Jake And Me, Numbers, Hip Sponge, Coral Realization, Lundsten Coral, Palythoa, Best Of Times (Worst Of All)

Отзывы о товаре Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828043019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Animal Collective
Альбом (сингл)
Tangerine Reef
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Hair Cutter, Buffalo Tom, Inspector Budget, Buxom, Coral Understanding, Airpipe (To A New Transition), Jake And Me, Numbers, Hip Sponge, Coral Realization, Lundsten Coral, Palythoa, Best Of Times (Worst Of All)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hair Cutter, Buffalo Tom, Inspector Budget, Buxom, Coral Understanding, Airpipe (To A New Transition), Jake And Me, Numbers, Hip Sponge, Coral Realization, Lundsten Coral, Palythoa, Best Of Times (Worst Of All)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Animal Collective - Tangerine Reef (0887828043019) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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