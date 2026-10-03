Top.Mail.Ru
Ocean Moon - Crystal Harmonics (4251648417903) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ocean Moon - Crystal Harmonics (4251648417903) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ocean Moon - Crystal Harmonics (4251648417903) виниловая пластинка - фото 1
Ocean Moon - Crystal Harmonics (4251648417903) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ocean Moon
Альбом (сингл)
Crystal Harmonics
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ocean Moon - Crystal Harmonics (4251648417903) виниловая пластинка - фото 1
  • Ocean Moon - Crystal Harmonics (4251648417903) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721810
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ocean Moon - Crystal Harmonics (4251648417903) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251648417903]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ocean Moon
Альбом (сингл)
Crystal Harmonics
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Crystal Drift, Rainbow Ripples, And Breathe, Lost Oceans, New Infinity, White Mirror, Peace Bells, Revolving And Evolving, Mountain Dreaming, Forest Motion, Sleep Golden, The Long Path
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ocean Moon - Crystal Harmonics (4251648417903) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Crystal Drift, Rainbow Ripples, And Breathe, Lost Oceans, New Infinity, White Mirror, Peace Bells, Revolving And Evolving, Mountain Dreaming, Forest Motion, Sleep Golden, The Long Path

Отзывы о товаре Ocean Moon - Crystal Harmonics (4251648417903) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251648417903]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ocean Moon
Альбом (сингл)
Crystal Harmonics
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Crystal Drift, Rainbow Ripples, And Breathe, Lost Oceans, New Infinity, White Mirror, Peace Bells, Revolving And Evolving, Mountain Dreaming, Forest Motion, Sleep Golden, The Long Path
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Crystal Drift, Rainbow Ripples, And Breathe, Lost Oceans, New Infinity, White Mirror, Peace Bells, Revolving And Evolving, Mountain Dreaming, Forest Motion, Sleep Golden, The Long Path
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ocean Moon - Crystal Harmonics (4251648417903) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3390 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...