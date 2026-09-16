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Para One - Passion (5060281612038) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Para One - Passion (5060281612038) виниловая пластинка

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Para One - Passion (5060281612038) виниловая пластинка - фото 1
Para One - Passion (5060281612038) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Para One
Альбом (сингл)
Passion
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Para One - Passion (5060281612038) виниловая пластинка - фото 1
  • Para One - Passion (5060281612038) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721781
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Para One - Passion (5060281612038) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060281612038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Para One
Альбом (сингл)
Passion
Жанр
House
Трек-лист
Ice Cold, Wake Me Up, Every Little Thing, Vibrations Followed By Poisoned Apples (Interlude), When The Night, Sigmund, Love Ave, You, Albatros, Lean On Me, The Talking Drums, Empire
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Para One - Passion (5060281612038) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ice Cold, Wake Me Up, Every Little Thing, Vibrations Followed By Poisoned Apples (Interlude), When The Night, Sigmund, Love Ave, You, Albatros, Lean On Me, The Talking Drums, Empire

Отзывы о товаре Para One - Passion (5060281612038) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060281612038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Para One
Альбом (сингл)
Passion
Жанр
House
Трек-лист
Ice Cold, Wake Me Up, Every Little Thing, Vibrations Followed By Poisoned Apples (Interlude), When The Night, Sigmund, Love Ave, You, Albatros, Lean On Me, The Talking Drums, Empire
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ice Cold, Wake Me Up, Every Little Thing, Vibrations Followed By Poisoned Apples (Interlude), When The Night, Sigmund, Love Ave, You, Albatros, Lean On Me, The Talking Drums, Empire
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Para One - Passion (5060281612038) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2970 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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