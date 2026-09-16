Delv!S - Blablablue (5060899079872) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Delv!S - Blablablue (5060899079872) виниловая пластинка
В преддверии выхода долгожданного дебютного альбома «blablablue» бельгийский певец и автор песен Delv!s представил новый сингл — мечтательную «Human Trumpet». Не секрет, что Бельгия во многом обязана своим культурным престижем яркой музыкальной сцене. В последнее время, когда всё внимание приковано к Фландрии, фламандская часть страны принимает множество захватывающих, смешивающих жанры проектов, включая невероятно новаторскую рэп-сцену и оживленную плеяду электро-групп, идущих по стопам таких пионеров, как Soulwax: традицию, которую Delv!s, один из самых интересных новичков страны в жанрах соул, блюз, диско-фанк и поп-музыка, намерен чтить. Теперь Delv!s готов представить миру «blablablue»: соул-альбом, пронизанный звуками электроники, фанка и рока, смешанными с множеством сэмплов полевых записей; Двенадцать треков, написанных им самим, раскрывают вихрь эмоций, питающих уникальный голос певца. Ностальгические духовые аранжировки и винтажные гармонии порой напоминают Билли Холидей, Нину Симон или даже Джеймса Брауна, но «blablablue» тем не менее триумфально выступает как современная и социально значимая запись благодаря своим актуальным комментариям и разнообразным влияниям. Затрагивая многие важные проблемы, терзающие мир сегодня, включая чувство городского одиночества, это первый релиз великого артиста, чуткой души, также владеющей языком любви. Это то, над чем стоит задуматься, что объединяет нас и даже утешает в моменты, когда это нам больше всего нужно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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