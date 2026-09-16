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Delv!S - Blablablue (5060899079872) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Delv!S - Blablablue (5060899079872) виниловая пластинка

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Delv!S - Blablablue (5060899079872) виниловая пластинка - фото 1
Delv!S - Blablablue (5060899079872) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Delv!S
Альбом (сингл)
Blablablue
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Delv!S - Blablablue (5060899079872) виниловая пластинка - фото 1
  • Delv!S - Blablablue (5060899079872) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721756
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Delv!S - Blablablue (5060899079872) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060899079872]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Delv!S
Альбом (сингл)
Blablablue
Жанр
Soul
Трек-лист
Rebelman, Human Trumpet, Walk Alone Track, Money, So Much, Bad Trip, Round and Round, Punika, Tell Me, Baby Blue, Brother, I Try
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Delv!S - Blablablue (5060899079872) виниловая пластинка

В преддверии выхода долгожданного дебютного альбома «blablablue» бельгийский певец и автор песен Delv!s представил новый сингл — мечтательную «Human Trumpet». Не секрет, что Бельгия во многом обязана своим культурным престижем яркой музыкальной сцене. В последнее время, когда всё внимание приковано к Фландрии, фламандская часть страны принимает множество захватывающих, смешивающих жанры проектов, включая невероятно новаторскую рэп-сцену и оживленную плеяду электро-групп, идущих по стопам таких пионеров, как Soulwax: традицию, которую Delv!s, один из самых интересных новичков страны в жанрах соул, блюз, диско-фанк и поп-музыка, намерен чтить. Теперь Delv!s готов представить миру «blablablue»: соул-альбом, пронизанный звуками электроники, фанка и рока, смешанными с множеством сэмплов полевых записей; Двенадцать треков, написанных им самим, раскрывают вихрь эмоций, питающих уникальный голос певца. Ностальгические духовые аранжировки и винтажные гармонии порой напоминают Билли Холидей, Нину Симон или даже Джеймса Брауна, но «blablablue» тем не менее триумфально выступает как современная и социально значимая запись благодаря своим актуальным комментариям и разнообразным влияниям. Затрагивая многие важные проблемы, терзающие мир сегодня, включая чувство городского одиночества, это первый релиз великого артиста, чуткой души, также владеющей языком любви. Это то, над чем стоит задуматься, что объединяет нас и даже утешает в моменты, когда это нам больше всего нужно.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Delv!S - Blablablue (5060899079872) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060899079872]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Delv!S
Альбом (сингл)
Blablablue
Жанр
Soul
Трек-лист
Rebelman, Human Trumpet, Walk Alone Track, Money, So Much, Bad Trip, Round and Round, Punika, Tell Me, Baby Blue, Brother, I Try
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
В преддверии выхода долгожданного дебютного альбома «blablablue» бельгийский певец и автор песен Delv!s представил новый сингл — мечтательную «Human Trumpet». Не секрет, что Бельгия во многом обязана своим культурным престижем яркой музыкальной сцене. В последнее время, когда всё внимание приковано к Фландрии, фламандская часть страны принимает множество захватывающих, смешивающих жанры проектов, включая невероятно новаторскую рэп-сцену и оживленную плеяду электро-групп, идущих по стопам таких пионеров, как Soulwax: традицию, которую Delv!s, один из самых интересных новичков страны в жанрах соул, блюз, диско-фанк и поп-музыка, намерен чтить. Теперь Delv!s готов представить миру «blablablue»: соул-альбом, пронизанный звуками электроники, фанка и рока, смешанными с множеством сэмплов полевых записей; Двенадцать треков, написанных им самим, раскрывают вихрь эмоций, питающих уникальный голос певца. Ностальгические духовые аранжировки и винтажные гармонии порой напоминают Билли Холидей, Нину Симон или даже Джеймса Брауна, но «blablablue» тем не менее триумфально выступает как современная и социально значимая запись благодаря своим актуальным комментариям и разнообразным влияниям. Затрагивая многие важные проблемы, терзающие мир сегодня, включая чувство городского одиночества, это первый релиз великого артиста, чуткой души, также владеющей языком любви. Это то, над чем стоит задуматься, что объединяет нас и даже утешает в моменты, когда это нам больше всего нужно.


Теги товара: Соул
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Delv!S - Blablablue (5060899079872) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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