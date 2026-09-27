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City Heat - City Heat (5053760075752) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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City Heat - City Heat (5053760075752) виниловая пластинка

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City Heat - City Heat (5053760075752) виниловая пластинка - фото 1
City Heat - City Heat (5053760075752) виниловая пластинка - фото 2
City Heat - City Heat (5053760075752) виниловая пластинка - фото 3
City Heat - City Heat (5053760075752) виниловая пластинка - фото 4
City Heat - City Heat (5053760075752) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
City Heat
Альбом (сингл)
City Heat
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • City Heat - City Heat (5053760075752) виниловая пластинка - фото 1
  • City Heat - City Heat (5053760075752) виниловая пластинка - фото 2
  • City Heat - City Heat (5053760075752) виниловая пластинка - фото 3
  • City Heat - City Heat (5053760075752) виниловая пластинка - фото 4
  • City Heat - City Heat (5053760075752) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721726
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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City Heat - City Heat (5053760075752) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5053760075752]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
City Heat
Альбом (сингл)
City Heat
Жанр
House
Трек-лист
City Heat (London Kicks Mix), Rock Me (In The Cradle Of Jazz), City Heat (Love Baby love Mix), Strange How It Goes, What Must I Do, London Child
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара City Heat - City Heat (5053760075752) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: City Heat (London Kicks Mix), Rock Me (In The Cradle Of Jazz), City Heat (Love Baby love Mix), Strange How It Goes, What Must I Do, London Child

Отзывы о товаре City Heat - City Heat (5053760075752) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5053760075752]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
City Heat
Альбом (сингл)
City Heat
Жанр
House
Трек-лист
City Heat (London Kicks Mix), Rock Me (In The Cradle Of Jazz), City Heat (Love Baby love Mix), Strange How It Goes, What Must I Do, London Child
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: City Heat (London Kicks Mix), Rock Me (In The Cradle Of Jazz), City Heat (Love Baby love Mix), Strange How It Goes, What Must I Do, London Child
Самовывоз
Доставка
Отзывы


City Heat - City Heat (5053760075752) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2460 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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