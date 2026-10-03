Various Artists - Someone Like Me (4251804180269) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Someone Like Me
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
В наличии
Код товара: 721570
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3 730 руб.
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804180269]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Someone Like Me
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Sharkey (6)–Someone Like Me, Lynne Ann Kingan–If You Love Me - Hate Me, James Thornbury–So Tan, Jim Huxley–Only A Song, Charlie Webster–Snodland, The Bob Hughes Band–You Broke My Heart, Goldrust–Going Yesterday, Jim Kennedy–You Are The Reason, Jon Betmead–Marie Elene, Charles Murphy (9)–The Foot That's Holding Me Down, Remnant (7)–I Will Set You Free, Fred Potts–Following Rainbows, The Superwomen*–Lowlands, Robison Kaplan Ltd.–Don't Say Goodbye, Gary Ramey (2)–You Are His, John Agostino–Loss of
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Someone Like Me (4251804180269) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sharkey (6)–Someone Like Me, Lynne Ann Kingan–If You Love Me - Hate Me, James Thornbury–So Tan, Jim Huxley–Only A Song, Charlie Webster–Snodland, The Bob Hughes Band–You Broke My Heart, Goldrust–Going Yesterday, Jim Kennedy–You Are The Reason, Jon Betmead–Marie Elene, Charles Murphy (9)–The Foot That's Holding Me Down, Remnant (7)–I Will Set You Free, Fred Potts–Following Rainbows, The Superwomen*–Lowlands, Robison Kaplan Ltd.–Don't Say Goodbye, Gary Ramey (2)–You Are His, John Agostino–Loss of Love, Ritchie Tierney–Please Stop Breaking Me Down
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804180269]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Someone Like Me
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Sharkey (6)–Someone Like Me, Lynne Ann Kingan–If You Love Me - Hate Me, James Thornbury–So Tan, Jim Huxley–Only A Song, Charlie Webster–Snodland, The Bob Hughes Band–You Broke My Heart, Goldrust–Going Yesterday, Jim Kennedy–You Are The Reason, Jon Betmead–Marie Elene, Charles Murphy (9)–The Foot That's Holding Me Down, Remnant (7)–I Will Set You Free, Fred Potts–Following Rainbows, The Superwomen*–Lowlands, Robison Kaplan Ltd.–Don't Say Goodbye, Gary Ramey (2)–You Are His, John Agostino–Loss of
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sharkey (6)–Someone Like Me, Lynne Ann Kingan–If You Love Me - Hate Me, James Thornbury–So Tan, Jim Huxley–Only A Song, Charlie Webster–Snodland, The Bob Hughes Band–You Broke My Heart, Goldrust–Going Yesterday, Jim Kennedy–You Are The Reason, Jon Betmead–Marie Elene, Charles Murphy (9)–The Foot That's Holding Me Down, Remnant (7)–I Will Set You Free, Fred Potts–Following Rainbows, The Superwomen*–Lowlands, Robison Kaplan Ltd.–Don't Say Goodbye, Gary Ramey (2)–You Are His, John Agostino–Loss of Love, Ritchie Tierney–Please Stop Breaking Me Down
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Various Artists - Someone Like Me (4251804180269) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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