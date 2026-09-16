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Dj Alibi - Eternity (V12) (Coloured) (8719262038974) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dj Alibi - Eternity (V12) (Coloured) (8719262038974) виниловая пластинка

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Dj Alibi - Eternity (V12) (Coloured) (8719262038974) виниловая пластинка - фото 1
Dj Alibi - Eternity (V12) (Coloured) (8719262038974) виниловая пластинка - фото 2
Dj Alibi - Eternity (V12) (Coloured) (8719262038974) виниловая пластинка - фото 3
Dj Alibi - Eternity (V12) (Coloured) (8719262038974) виниловая пластинка - фото 4
Dj Alibi - Eternity (V12) (Coloured) (8719262038974) виниловая пластинка - фото 5
Dj Alibi - Eternity (V12) (Coloured) (8719262038974) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dj Alibi
Альбом (сингл)
Eternity
Жанр
Trance
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dj Alibi - Eternity (V12) (Coloured) (8719262038974) виниловая пластинка - фото 1
  • Dj Alibi - Eternity (V12) (Coloured) (8719262038974) виниловая пластинка - фото 2
  • Dj Alibi - Eternity (V12) (Coloured) (8719262038974) виниловая пластинка - фото 3
  • Dj Alibi - Eternity (V12) (Coloured) (8719262038974) виниловая пластинка - фото 4
  • Dj Alibi - Eternity (V12) (Coloured) (8719262038974) виниловая пластинка - фото 5
  • Dj Alibi - Eternity (V12) (Coloured) (8719262038974) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721502
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dj Alibi - Eternity (V12) (Coloured) (8719262038974) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dj Alibi
Альбом (сингл)
Eternity
Жанр
Trance
Трек-лист
Eternity (Original IC remix), Eternity (Thrillseekers New Horizon Mix), Eternity (Armin van Buuren's Rising Star Mix), Eternity (Thrillseekers Eternal Mix)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dj Alibi - Eternity (V12) (Coloured) (8719262038974) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Eternity (Original IC remix), Eternity (Thrillseekers New Horizon Mix), Eternity (Armin van Buuren's Rising Star Mix), Eternity (Thrillseekers Eternal Mix)

Отзывы о товаре Dj Alibi - Eternity (V12) (Coloured) (8719262038974) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dj Alibi
Альбом (сингл)
Eternity
Жанр
Trance
Трек-лист
Eternity (Original IC remix), Eternity (Thrillseekers New Horizon Mix), Eternity (Armin van Buuren's Rising Star Mix), Eternity (Thrillseekers Eternal Mix)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Eternity (Original IC remix), Eternity (Thrillseekers New Horizon Mix), Eternity (Armin van Buuren's Rising Star Mix), Eternity (Thrillseekers Eternal Mix)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dj Alibi - Eternity (V12) (Coloured) (8719262038974) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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