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Уцененный товар Робот-пылесос Neato BotVac 70e уцененный купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 72149
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Уцененный товар Робот-пылесос Neato BotVac 70e уцененный, 72149

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Робот-пылесос Neato BotVac 70e уцененный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
&nbsp;пропайка платы.
Емкость пылесборника
0.6
Тип уборки
сухая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб. 
Начислим 208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 72149
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Робот-пылесос Neato BotVac 70e уцененный
12 990 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Neato
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
&nbsp;пропайка платы.
Емкость пылесборника
0.6
Тип уборки
сухая
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Ni-MH
Емкость аккумуляторов, mAh
3600
Время зарядки, мин
180
Размеры в упаковке, см
47х41х14
Вес, кг.
1.5

Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Neato BotVac 70e уцененный

Робот-пылесос Neato BotVac 70
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: незначительные следы эксплуатации.
Спецификация:

Длина ограничительной ленты 2 м;
Совершенная система навигации с помощью лазерного сканирования;
Подходит для уборки любых поверхностей;
Фильтры удерживают не только пыль, но и многие аллергены;
Турбощетка с длинной щетиной;
Программирование уборки на неделю;
Самостоятельное возвращение на базу;
Мягкие бамперы для предотвращения повреждений пылесоса и мебели.
Комплектация: Робот-пылесос Neato Botvac 70e; Аккумуляторная батарея; Зарядная станция; Провод к зарядной станции; Большая лепестковая щетка (стандартная); Боковая щетка; Стандартный фильтр; Ограничительный маркер; Руководство; Талон гарантийного обслуживания; Упаковочная коробка.
Причина уценки: пропайка платы.

Отзывы о товаре Уцененный товар Робот-пылесос Neato BotVac 70e уцененный




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Характеристики
Бренд
Neato
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
&nbsp;пропайка платы.
Емкость пылесборника
0.6
Тип уборки
сухая
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Ni-MH
Емкость аккумуляторов, mAh
3600
Время зарядки, мин
180
Описание

Робот-пылесос Neato BotVac 70
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: незначительные следы эксплуатации.
Спецификация:

Длина ограничительной ленты 2 м;
Совершенная система навигации с помощью лазерного сканирования;
Подходит для уборки любых поверхностей;
Фильтры удерживают не только пыль, но и многие аллергены;
Турбощетка с длинной щетиной;
Программирование уборки на неделю;
Самостоятельное возвращение на базу;
Мягкие бамперы для предотвращения повреждений пылесоса и мебели.
Комплектация: Робот-пылесос Neato Botvac 70e; Аккумуляторная батарея; Зарядная станция; Провод к зарядной станции; Большая лепестковая щетка (стандартная); Боковая щетка; Стандартный фильтр; Ограничительный маркер; Руководство; Талон гарантийного обслуживания; Упаковочная коробка.
Причина уценки: пропайка платы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Робот-пылесос Neato BotVac 70e уцененный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 12990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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