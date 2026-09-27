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Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка

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Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка - фото 1
Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка - фото 2
Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка - фото 3
Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка - фото 4
Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка - фото 5
Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Despised Icon
Альбом (сингл)
SHADOW WORK
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка - фото 1
  • Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка - фото 2
  • Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка - фото 3
  • Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка - фото 4
  • Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка - фото 5
  • Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721481
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629750510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Despised Icon
Альбом (сингл)
SHADOW WORK
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shadow Work, Over My Dead Body, Death of an Artist, Corpse Pose, The Apparition, Reaper, In Memoriam, Omen of Misfortune, Obsessive Compulsive Disorder, Contrecoeur, Fallen Ones
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка

Канадские пионеры дэткора Despised Icon возвращаются с седьмым полноформатным альбомом под названием Shadow Work. Издание на цветном виниле. Это первый новый альбом группы за шесть лет, который можно назвать самым выверенным и динамичным на сегодняшний день. Группа умело сочетает безудержную скорость, сокрушительные грувы и мрачные мелодии, оставаясь верной фирменному сплаву экстремального дэт-метала и жёсткой хардкорной прямолинейности. Альбом знаменует собой важную главу для группы, чей основной состав практически не менялся с момента её основания. Это глубоко интроспективная запись, отражающая как личностный рост, так и бурные события окружающего нас мира. Обложку альбома создал Элиран Кантор (Hatebreed, Thy Art Is Murder, Cavalera).

Отзывы о товаре Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629750510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Despised Icon
Альбом (сингл)
SHADOW WORK
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shadow Work, Over My Dead Body, Death of an Artist, Corpse Pose, The Apparition, Reaper, In Memoriam, Omen of Misfortune, Obsessive Compulsive Disorder, Contrecoeur, Fallen Ones
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Канадские пионеры дэткора Despised Icon возвращаются с седьмым полноформатным альбомом под названием Shadow Work. Издание на цветном виниле. Это первый новый альбом группы за шесть лет, который можно назвать самым выверенным и динамичным на сегодняшний день. Группа умело сочетает безудержную скорость, сокрушительные грувы и мрачные мелодии, оставаясь верной фирменному сплаву экстремального дэт-метала и жёсткой хардкорной прямолинейности. Альбом знаменует собой важную главу для группы, чей основной состав практически не менялся с момента её основания. Это глубоко интроспективная запись, отражающая как личностный рост, так и бурные события окружающего нас мира. Обложку альбома создал Элиран Кантор (Hatebreed, Thy Art Is Murder, Cavalera).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка – стоимость товара 3620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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