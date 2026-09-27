Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Despised Icon
Альбом (сингл)
SHADOW WORK
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 721481
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629750510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Despised Icon
Альбом (сингл)
SHADOW WORK
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shadow Work, Over My Dead Body, Death of an Artist, Corpse Pose, The Apparition, Reaper, In Memoriam, Omen of Misfortune, Obsessive Compulsive Disorder, Contrecoeur, Fallen Ones
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка
Канадские пионеры дэткора Despised Icon возвращаются с седьмым полноформатным альбомом под названием Shadow Work. Издание на цветном виниле. Это первый новый альбом группы за шесть лет, который можно назвать самым выверенным и динамичным на сегодняшний день. Группа умело сочетает безудержную скорость, сокрушительные грувы и мрачные мелодии, оставаясь верной фирменному сплаву экстремального дэт-метала и жёсткой хардкорной прямолинейности. Альбом знаменует собой важную главу для группы, чей основной состав практически не менялся с момента её основания. Это глубоко интроспективная запись, отражающая как личностный рост, так и бурные события окружающего нас мира. Обложку альбома создал Элиран Кантор (Hatebreed, Thy Art Is Murder, Cavalera).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629750510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Despised Icon
Альбом (сингл)
SHADOW WORK
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shadow Work, Over My Dead Body, Death of an Artist, Corpse Pose, The Apparition, Reaper, In Memoriam, Omen of Misfortune, Obsessive Compulsive Disorder, Contrecoeur, Fallen Ones
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Канадские пионеры дэткора Despised Icon возвращаются с седьмым полноформатным альбомом под названием Shadow Work. Издание на цветном виниле. Это первый новый альбом группы за шесть лет, который можно назвать самым выверенным и динамичным на сегодняшний день. Группа умело сочетает безудержную скорость, сокрушительные грувы и мрачные мелодии, оставаясь верной фирменному сплаву экстремального дэт-метала и жёсткой хардкорной прямолинейности. Альбом знаменует собой важную главу для группы, чей основной состав практически не менялся с момента её основания. Это глубоко интроспективная запись, отражающая как личностный рост, так и бурные события окружающего нас мира. Обложку альбома создал Элиран Кантор (Hatebreed, Thy Art Is Murder, Cavalera).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Despised Icon - Shadow Work (4065629750510) виниловая пластинка – стоимость товара 3620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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