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Asgeir - Afterglow (Coloured) (5016958040949) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Asgeir - Afterglow (Coloured) (5016958040949) виниловая пластинка

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Asgeir - Afterglow (Coloured) (5016958040949) виниловая пластинка - фото 1
Asgeir - Afterglow (Coloured) (5016958040949) виниловая пластинка - фото 2
Asgeir - Afterglow (Coloured) (5016958040949) виниловая пластинка - фото 3
Asgeir - Afterglow (Coloured) (5016958040949) виниловая пластинка - фото 4
Asgeir - Afterglow (Coloured) (5016958040949) виниловая пластинка - фото 5
Asgeir - Afterglow (Coloured) (5016958040949) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Asgeir
Альбом (сингл)
Afterglow
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Asgeir - Afterglow (Coloured) (5016958040949) виниловая пластинка - фото 1
  • Asgeir - Afterglow (Coloured) (5016958040949) виниловая пластинка - фото 2
  • Asgeir - Afterglow (Coloured) (5016958040949) виниловая пластинка - фото 3
  • Asgeir - Afterglow (Coloured) (5016958040949) виниловая пластинка - фото 4
  • Asgeir - Afterglow (Coloured) (5016958040949) виниловая пластинка - фото 5
  • Asgeir - Afterglow (Coloured) (5016958040949) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721478
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Asgeir - Afterglow (Coloured) (5016958040949) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958040949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Asgeir
Альбом (сингл)
Afterglow
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Afterglow, Unbound, Stardust, Here Comes The Wave In, Underneath It, Nothing, I Know You Know, Dreaming, New Day, Fennir Yfir, Hold
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Asgeir - Afterglow (Coloured) (5016958040949) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Afterglow исполнителя Asgeir. Пластинка выпущена в специальном издании на жёлтом прозрачном виниле с красными брызгами.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Asgeir - Afterglow (Coloured) (5016958040949) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958040949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Asgeir
Альбом (сингл)
Afterglow
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Afterglow, Unbound, Stardust, Here Comes The Wave In, Underneath It, Nothing, I Know You Know, Dreaming, New Day, Fennir Yfir, Hold
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Afterglow исполнителя Asgeir. Пластинка выпущена в специальном издании на жёлтом прозрачном виниле с красными брызгами.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Asgeir - Afterglow (Coloured) (5016958040949) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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