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Ataxia - Out Of Step (4062548041842) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ataxia - Out Of Step (4062548041842) виниловая пластинка

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Ataxia - Out Of Step (4062548041842) виниловая пластинка - фото 1
Ataxia - Out Of Step (4062548041842) виниловая пластинка - фото 2
Ataxia - Out Of Step (4062548041842) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ataxia
Альбом (сингл)
Out Of Step
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ataxia - Out Of Step (4062548041842) виниловая пластинка - фото 1
  • Ataxia - Out Of Step (4062548041842) виниловая пластинка - фото 2
  • Ataxia - Out Of Step (4062548041842) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721453
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ataxia - Out Of Step (4062548041842) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548041842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ataxia
Альбом (сингл)
Out Of Step
Жанр
House
Трек-лист
Detroit Gospel, Pine Island (with Andres), Language, Maxia (with DJ Minx), Spit In Your Percolator, 98 Degrees, Number Streets, The Formulator, The Pusher, Feels Like (with Mister Joshooa), WM, Dance The Bridge
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ataxia - Out Of Step (4062548041842) виниловая пластинка

После более чем десяти лет выступлений на рейвах детройтский дуэт Рикерс и Тед Криско, известные как Ataxia, представляют свой дебютный альбом «Out Of Step». При участии близких коллег DJ Minx, Andr?s и Mr Joshooa, они смешивают хаус, техно, электро, брейкбит и рейв, придавая им новые, обновленные формы, украшенные нотками соула, фанка и хип-хопа. Имея опыт выступлений в хардкоре и панке, дебютный альбом Ataxia пронизан этой энергией, напором и подходом; это сырой, лаконичный и бескомпромиссный танцевальный хит, который бьет прямо в цель. Альбом, в значительной степени аналоговый, экспериментирует с насыщением ленты, что отсылает к юным годам дуэта в группах, когда они записывали демо-версии на кассеты. Эти прямолинейные, насыщенные треки отдают предпочтение перегруженным драм-машинам, а не банальному отполированному блеску, но, с другой стороны, всё это обманчиво хорошо сделано; «Out Of Step» — выдающаяся запись, отличающаяся ярким характером, напоминающая бунтарский дух Underground Resistance и помпезную гениальность The Prodigy и Chemical Brothers.

Отзывы о товаре Ataxia - Out Of Step (4062548041842) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548041842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ataxia
Альбом (сингл)
Out Of Step
Жанр
House
Трек-лист
Detroit Gospel, Pine Island (with Andres), Language, Maxia (with DJ Minx), Spit In Your Percolator, 98 Degrees, Number Streets, The Formulator, The Pusher, Feels Like (with Mister Joshooa), WM, Dance The Bridge
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
После более чем десяти лет выступлений на рейвах детройтский дуэт Рикерс и Тед Криско, известные как Ataxia, представляют свой дебютный альбом «Out Of Step». При участии близких коллег DJ Minx, Andr?s и Mr Joshooa, они смешивают хаус, техно, электро, брейкбит и рейв, придавая им новые, обновленные формы, украшенные нотками соула, фанка и хип-хопа. Имея опыт выступлений в хардкоре и панке, дебютный альбом Ataxia пронизан этой энергией, напором и подходом; это сырой, лаконичный и бескомпромиссный танцевальный хит, который бьет прямо в цель. Альбом, в значительной степени аналоговый, экспериментирует с насыщением ленты, что отсылает к юным годам дуэта в группах, когда они записывали демо-версии на кассеты. Эти прямолинейные, насыщенные треки отдают предпочтение перегруженным драм-машинам, а не банальному отполированному блеску, но, с другой стороны, всё это обманчиво хорошо сделано; «Out Of Step» — выдающаяся запись, отличающаяся ярким характером, напоминающая бунтарский дух Underground Resistance и помпезную гениальность The Prodigy и Chemical Brothers.
Самовывоз
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Отзывы


Ataxia - Out Of Step (4062548041842) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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