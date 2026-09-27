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Xtc - White Music (0633367606211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Xtc - White Music (0633367606211) виниловая пластинка

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Xtc - White Music (0633367606211) виниловая пластинка - фото 1
Xtc - White Music (0633367606211) виниловая пластинка - фото 2
Xtc - White Music (0633367606211) виниловая пластинка - фото 3
Xtc - White Music (0633367606211) виниловая пластинка - фото 4
Xtc - White Music (0633367606211) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
XTC
Альбом (сингл)
White Music
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Xtc - White Music (0633367606211) виниловая пластинка - фото 1
  • Xtc - White Music (0633367606211) виниловая пластинка - фото 2
  • Xtc - White Music (0633367606211) виниловая пластинка - фото 3
  • Xtc - White Music (0633367606211) виниловая пластинка - фото 4
  • Xtc - White Music (0633367606211) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721443
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Xtc - White Music (0633367606211) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ape House
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ape House
Barcode
[0633367606211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
XTC
Альбом (сингл)
White Music
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Radios In Motion, X Wires, This Is Pop, Do What You Do, Statue Of Liberty, All Along The Watchtower, Atom Age, Set Myself On Fire, I'm Bugged, New Town Animal, Spinning Top, Neon Shuffle
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Xtc - White Music (0633367606211) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Xtc - White Music (0633367606211) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ape House
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ape House
Barcode
[0633367606211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
XTC
Альбом (сингл)
White Music
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Radios In Motion, X Wires, This Is Pop, Do What You Do, Statue Of Liberty, All Along The Watchtower, Atom Age, Set Myself On Fire, I'm Bugged, New Town Animal, Spinning Top, Neon Shuffle
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Xtc - White Music (0633367606211) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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