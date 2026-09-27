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Xtc - The Big Express (0633367606518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Xtc - The Big Express (0633367606518) виниловая пластинка

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Xtc - The Big Express (0633367606518) виниловая пластинка - фото 1
Xtc - The Big Express (0633367606518) виниловая пластинка - фото 2
Xtc - The Big Express (0633367606518) виниловая пластинка - фото 3
Xtc - The Big Express (0633367606518) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
XTC
Альбом (сингл)
The Big Express
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Xtc - The Big Express (0633367606518) виниловая пластинка - фото 1
  • Xtc - The Big Express (0633367606518) виниловая пластинка - фото 2
  • Xtc - The Big Express (0633367606518) виниловая пластинка - фото 3
  • Xtc - The Big Express (0633367606518) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721442
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Xtc - The Big Express (0633367606518) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ape House
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ape House
Barcode
[0633367606518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
XTC
Альбом (сингл)
The Big Express
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Wake Up, All You Pretty Girls, Shake You Donkey Up, Seagulls Screaming Kiss Her Kiss Her, This World Over, The Everyday Story Of Smalltown, I Bought Myself A Liarbird, Reign Of Blows, You're The Wish You Are I Had, I Remember The Sun, Train Running Low On Soul Coal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Xtc - The Big Express (0633367606518) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Xtc - The Big Express (0633367606518) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ape House
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ape House
Barcode
[0633367606518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
XTC
Альбом (сингл)
The Big Express
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Wake Up, All You Pretty Girls, Shake You Donkey Up, Seagulls Screaming Kiss Her Kiss Her, This World Over, The Everyday Story Of Smalltown, I Bought Myself A Liarbird, Reign Of Blows, You're The Wish You Are I Had, I Remember The Sun, Train Running Low On Soul Coal
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Xtc - The Big Express (0633367606518) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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