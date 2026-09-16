Top.Mail.Ru
King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка - фото 1
King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка - фото 2
King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка - фото 3
King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка - фото 4
King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка - фото 5
King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Lizard
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка - фото 1
  • King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка - фото 2
  • King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка - фото 3
  • King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка - фото 4
  • King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка - фото 5
  • King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721378
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Discipline
Barcode
[0633367798312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Lizard
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cirkus (including: Entry Of The Chameleons), Indoor Games, Happy Family, Lady Of The Dancing Water, Prince Rupert Awakes, Bolero - The Peacock's Tale, Dawn Song, Last Skirmish, Prince Rupert's Lament, Big Top
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка

Совершенно новый 2025 Elemental Mix классического альбома King Crimson 1970 года, созданный Дэвидом Синглтоном, представляет "Lizard" в совершенно ином виде, чем вы слышали его раньше. Издание выходит на 200-граммовом супертяжелом виниле, изготовленном на Vinyl Factory, Лондон. Elemental Mixes продюсера King Crimson Дэвида Синглтона исследуют нюансы доступных студийных сессий альбома, выводя на первый план фоновые исполнения, добавляя альтернативные дубли отдельных выступлений и исследуя разные углы обзора для сведения каждой композиции. Альбом представлен в том же порядке треков, что и оригинальный альбом. Дэвид комментирует: «Lizard — единственный альбом, который в своём первоначальном виде так и не убедил меня до конца. Эти Elemental Mixes, с их возможностью заглянуть „под капот“ альбома, открыли нечто свежее, чудесное и поразительное. Так что, если вы поклонник King Crimson, который, как и я, никогда не принимал Lizard всем сердцем, то эти миксы обязательны к прослушиванию и, надеюсь, будут не менее интересны тем, кто уже полюбил этот альбом».



Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson

Отзывы о товаре King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Discipline
Barcode
[0633367798312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Lizard
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cirkus (including: Entry Of The Chameleons), Indoor Games, Happy Family, Lady Of The Dancing Water, Prince Rupert Awakes, Bolero - The Peacock's Tale, Dawn Song, Last Skirmish, Prince Rupert's Lament, Big Top
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Совершенно новый 2025 Elemental Mix классического альбома King Crimson 1970 года, созданный Дэвидом Синглтоном, представляет "Lizard" в совершенно ином виде, чем вы слышали его раньше. Издание выходит на 200-граммовом супертяжелом виниле, изготовленном на Vinyl Factory, Лондон. Elemental Mixes продюсера King Crimson Дэвида Синглтона исследуют нюансы доступных студийных сессий альбома, выводя на первый план фоновые исполнения, добавляя альтернативные дубли отдельных выступлений и исследуя разные углы обзора для сведения каждой композиции. Альбом представлен в том же порядке треков, что и оригинальный альбом. Дэвид комментирует: «Lizard — единственный альбом, который в своём первоначальном виде так и не убедил меня до конца. Эти Elemental Mixes, с их возможностью заглянуть „под капот“ альбома, открыли нечто свежее, чудесное и поразительное. Так что, если вы поклонник King Crimson, который, как и я, никогда не принимал Lizard всем сердцем, то эти миксы обязательны к прослушиванию и, надеюсь, будут не менее интересны тем, кто уже полюбил этот альбом».


Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - Lizard (0633367798312) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...