Телевизор BQ 40FS40B Black
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Характеристики
Описание товара Телевизор BQ 40FS40B Black
Телевизор BQ - это современное устройство, сочетающее отличное качество изображения и широкий функционал. Устройство оснащено экраном с диагональю 40 дюймов (102 см) и использует технологию подсветки Direct LED, обеспечивающую яркое и чёткое изображение. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавное отображение динамичных сцен. Телевизор BQ поддерживает операционную систему Android TV, что открывает пользователям доступ к множеству приложений и сервисов, предлагаемых в экосистеме Smart TV. Вы можете легко подключаться к интернету через встроенный порт Ethernet для потоковой передачи контента и использования онлайн-сервисов. Устройство имеет два HDMI входа, что позволяет подключать к телевизору различные внешние устройства, такие как игровые консоли, Blu-ray-плееры и многое другое. Также телевизор оборудован цифровыми тюнерами DVB-C, обеспечивающими прием кабельного телевидения. Телевизор выполнен в элегантном черном цвете, который хорошо вписывается в любой интерьер. Благодаря стандарту VESA 100x100, его можно легко установить на стену. Стоит отметить, что вес телевизора составляет 4,7 кг и остаётся неизменным как с подставкой, так и без неё. Хотя телевизор не поддерживает 3D-функциональность, его возможности Smart TV позволяют наслаждаться широким спектром развлечений и информации. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и функциональный телевизор с отличным качеством изображения и современными технологиями.
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