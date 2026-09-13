Top.Mail.Ru
Телевизор BQ 40FS40B Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор BQ 40FS40B Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор BQ 40FS40B Black - фото 1
Телевизор BQ 40FS40B Black - фото 2
Телевизор BQ 40FS40B Black - фото 3
Телевизор BQ 40FS40B Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор BQ 40FS40B Black - фото 1
  • Телевизор BQ 40FS40B Black - фото 2
  • Телевизор BQ 40FS40B Black - фото 3
  • Телевизор BQ 40FS40B Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721020
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Комплектация
настольная подставка, батарейки, винты, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, композитный AV, антенный вход
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х57х10
Вес, кг.
6.1

Описание товара Телевизор BQ 40FS40B Black

Телевизор BQ - это современное устройство, сочетающее отличное качество изображения и широкий функционал. Устройство оснащено экраном с диагональю 40 дюймов (102 см) и использует технологию подсветки Direct LED, обеспечивающую яркое и чёткое изображение. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавное отображение динамичных сцен. Телевизор BQ поддерживает операционную систему Android TV, что открывает пользователям доступ к множеству приложений и сервисов, предлагаемых в экосистеме Smart TV. Вы можете легко подключаться к интернету через встроенный порт Ethernet для потоковой передачи контента и использования онлайн-сервисов. Устройство имеет два HDMI входа, что позволяет подключать к телевизору различные внешние устройства, такие как игровые консоли, Blu-ray-плееры и многое другое. Также телевизор оборудован цифровыми тюнерами DVB-C, обеспечивающими прием кабельного телевидения. Телевизор выполнен в элегантном черном цвете, который хорошо вписывается в любой интерьер. Благодаря стандарту VESA 100x100, его можно легко установить на стену. Стоит отметить, что вес телевизора составляет 4,7 кг и остаётся неизменным как с подставкой, так и без неё. Хотя телевизор не поддерживает 3D-функциональность, его возможности Smart TV позволяют наслаждаться широким спектром развлечений и информации. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и функциональный телевизор с отличным качеством изображения и современными технологиями.

Отзывы о товаре Телевизор BQ 40FS40B Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Комплектация
настольная подставка, батарейки, винты, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, композитный AV, антенный вход
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BQ - это современное устройство, сочетающее отличное качество изображения и широкий функционал. Устройство оснащено экраном с диагональю 40 дюймов (102 см) и использует технологию подсветки Direct LED, обеспечивающую яркое и чёткое изображение. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавное отображение динамичных сцен. Телевизор BQ поддерживает операционную систему Android TV, что открывает пользователям доступ к множеству приложений и сервисов, предлагаемых в экосистеме Smart TV. Вы можете легко подключаться к интернету через встроенный порт Ethernet для потоковой передачи контента и использования онлайн-сервисов. Устройство имеет два HDMI входа, что позволяет подключать к телевизору различные внешние устройства, такие как игровые консоли, Blu-ray-плееры и многое другое. Также телевизор оборудован цифровыми тюнерами DVB-C, обеспечивающими прием кабельного телевидения. Телевизор выполнен в элегантном черном цвете, который хорошо вписывается в любой интерьер. Благодаря стандарту VESA 100x100, его можно легко установить на стену. Стоит отметить, что вес телевизора составляет 4,7 кг и остаётся неизменным как с подставкой, так и без неё. Хотя телевизор не поддерживает 3D-функциональность, его возможности Smart TV позволяют наслаждаться широким спектром развлечений и информации. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и функциональный телевизор с отличным качеством изображения и современными технологиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор BQ 40FS40B Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...