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Телевизор BQ 32FS34B Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор BQ 32FS34B Black

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
3
  • Телевизор BQ 32FS34B Black - фото 1
  • Телевизор BQ 32FS34B Black - фото 2
  • Телевизор BQ 32FS34B Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721013
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Телевизор
Комплектация
батарейки, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI: 3; USB: 2; композитный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х49х11
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор BQ 32FS34B Black

Телевизор BQ – это сочетание современного дизайна и функциональности, созданное для комфортного просмотра любимых программ и фильмов. Бренд BQ представляет вашу идеальную модель с черным элегантным корпусом, изготовленным в Китае, который отлично впишется в любой интерьер. С диагональю экрана 32 дюйма (81 см), этот телевизор станет идеальным выбором для маленьких гостиных или спальных комнат. Экран на основе технологии Direct LED гарантирует четкое изображение и насыщенные цвета, а разрешение 1366x768 пикселей (HD 720p) обеспечивает качественную картинку для повседневного использования. Хотя эта модель не поддерживает функции Smart TV и Wi-Fi, она обладает всем необходимым для традиционного телевещания. Телевизор BQ оснащен рядом цифровых тюнеров, таких как DVB-C, DVB-T2, DVB-T и DVB-S2, что обеспечивает широкий доступ к разнообразным телевизионным каналам. Аудиосистема, обеспеченная суммарной выходной мощностью 16 Вт, подарит вам насыщенный и объемный звук, который улучшит ваше восприятие контента. Этот телевизор будет отличным выбором для тех, кто ценит простоту и надежность, предпочитая удобство классического телевещания.

Отзывы о товаре Телевизор BQ 32FS34B Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Телевизор
Комплектация
батарейки, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Развернуть
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI: 3; USB: 2; композитный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BQ – это сочетание современного дизайна и функциональности, созданное для комфортного просмотра любимых программ и фильмов. Бренд BQ представляет вашу идеальную модель с черным элегантным корпусом, изготовленным в Китае, который отлично впишется в любой интерьер. С диагональю экрана 32 дюйма (81 см), этот телевизор станет идеальным выбором для маленьких гостиных или спальных комнат. Экран на основе технологии Direct LED гарантирует четкое изображение и насыщенные цвета, а разрешение 1366x768 пикселей (HD 720p) обеспечивает качественную картинку для повседневного использования. Хотя эта модель не поддерживает функции Smart TV и Wi-Fi, она обладает всем необходимым для традиционного телевещания. Телевизор BQ оснащен рядом цифровых тюнеров, таких как DVB-C, DVB-T2, DVB-T и DVB-S2, что обеспечивает широкий доступ к разнообразным телевизионным каналам. Аудиосистема, обеспеченная суммарной выходной мощностью 16 Вт, подарит вам насыщенный и объемный звук, который улучшит ваше восприятие контента. Этот телевизор будет отличным выбором для тех, кто ценит простоту и надежность, предпочитая удобство классического телевещания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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