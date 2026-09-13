David Damiano - Funny Little Fears (Dreams) (0198029871111) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Damiano
Альбом (сингл)
Funny Little Fears
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720289
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029871111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Damiano
Альбом (сингл)
Funny Little Fears
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Talk to Me, Cinnamon, Naked, Mysterious Girl, Over, Voices, Next Summer, Zombie Lady, The Bruise, Sick of Myself, Angel, Tango, Born With a Broken Heart, Tangerine, Mars, The First Time, Perfect Life, Silverlines, Solitude (No One Understands Me), Nothing Breaks Like a Heart - Spotify Singles
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Damiano - Funny Little Fears (Dreams) (0198029871111) виниловая пластинка
Известный итальянский певец, фронтмен рок-группы M?neskin, Дамиано Дэвид выпускает «Funny Little Fears (Dreams)» – новое издание своего альбома с пятью новыми треками. Это подарок, который артист хотел сделать своим поклонникам. Издание на виниле. В издание вошёл новый сингл «Talk To Me» с участием Tyla, победительницы премии «Грэмми» 2024 года в номинации Best African Music Performance, и Найла Роджерса, легендарного многократного обладателя премии «Грэмми», а также уникальная совместная работа с Альбертом Хаммондом-младшим (The Strokes) над песней «Cinnamon».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029871111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Damiano
Альбом (сингл)
Funny Little Fears
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Talk to Me, Cinnamon, Naked, Mysterious Girl, Over, Voices, Next Summer, Zombie Lady, The Bruise, Sick of Myself, Angel, Tango, Born With a Broken Heart, Tangerine, Mars, The First Time, Perfect Life, Silverlines, Solitude (No One Understands Me), Nothing Breaks Like a Heart - Spotify Singles
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Известный итальянский певец, фронтмен рок-группы M?neskin, Дамиано Дэвид выпускает «Funny Little Fears (Dreams)» – новое издание своего альбома с пятью новыми треками. Это подарок, который артист хотел сделать своим поклонникам. Издание на виниле. В издание вошёл новый сингл «Talk To Me» с участием Tyla, победительницы премии «Грэмми» 2024 года в номинации Best African Music Performance, и Найла Роджерса, легендарного многократного обладателя премии «Грэмми», а также уникальная совместная работа с Альбертом Хаммондом-младшим (The Strokes) над песней «Cinnamon».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
David Damiano - Funny Little Fears (Dreams) (0198029871111) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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