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Чайник электрический StarWind SKG2111 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический StarWind SKG2111

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Чайник электрический StarWind SKG2111 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKG2111 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKG2111 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKG2111 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKG2111 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKG2111 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKG2111 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
  • Чайник электрический StarWind SKG2111 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKG2111 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKG2111 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKG2111 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKG2111 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKG2111 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKG2111 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719898
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Характеристики

Бренд
StarWind
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический StarWind SKG2111

Встречайте чайник, который изменит ваше представление о привычном ритуале приготовления чая или кофе. Starwind SKG2111 — это не просто прибор для кипячения воды, а настоящий элемент современной кухни, сочетающий в себе передовые технологии, безупречную функциональность и элегантный дизайн. Его прозрачный стеклянный корпус не скрывает, а демонстрирует магию превращения воды в бурлящий поток пузырьков, создавая захватывающее зрелище. С первого взгляда чайник привлекает внимание своим лаконичным и стильным исполнением. Выполненный из высокопрочного термостойкого стекла, он выглядит невесомым и утонченным, идеально вписываясь в любой интерьер — от классического до хай-тек. Такой чайник сам по себе становится украшением вашей кухни. Но его красота — это лишь верхний слой. Внутри скрывается мощный нагревательный элемент закрытого типа мощностью 1800 Вт, который гарантирует невероятно быстрое кипячение. Больше не нужно томиться в ожидании — всего через пару минут вы сможете насладиться ароматным напитком. Объем в 2 литра идеально сбалансирован: его достаточно для приготовления чая для большой компании или нескольких порций кофе, при этом чайник остается компактным и удобным для хранения. Вы всегда будете точно знать, сколько воды осталось внутри, благодаря удобной шкале измерения уровня воды, нанесенной на корпус. А в работе модель раскрывает еще одно свое волшебное свойство — эффектную синюю подсветку, которая загорается в процессе кипячения. Это не только красиво, но и практично: мягкий свет служит дополнительным индикатором работы, особенно заметным в вечернее время. Безопасность и удобство использования продуманы до мелочей. Чайник автоматически отключится, как только вода достигнет точки кипения, предотвращая перегрев и лишний расход электроэнергии. Система защиты сработает и в том случае, если вы снимете чайник с базовой подставки — нагрев немедленно прекратится. Мы позаботились и о простоте ухода. Полностью съемная крышка открывает широкий доступ внутрь колбы, позволяя без труда наполнить чайник водой под краном или тщательно вымыть его от накипи. Starwind SKG2111 — это умный выбор для тех, кто ценит каждую деталь. Он дарит не просто кипяток, а настоящее эстетическое удовольствие и безупречную надежность. Это тот случай, когда бытовая техника перестает быть просто функциональным устройством и становится частью вашего ежедневного ритуала, наполненного уютом и стилем. Подарите себе и своей кухне немного магии с этим удивительным чайником.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKG2111




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Характеристики
Бренд
StarWind
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте чайник, который изменит ваше представление о привычном ритуале приготовления чая или кофе. Starwind SKG2111 — это не просто прибор для кипячения воды, а настоящий элемент современной кухни, сочетающий в себе передовые технологии, безупречную функциональность и элегантный дизайн. Его прозрачный стеклянный корпус не скрывает, а демонстрирует магию превращения воды в бурлящий поток пузырьков, создавая захватывающее зрелище. С первого взгляда чайник привлекает внимание своим лаконичным и стильным исполнением. Выполненный из высокопрочного термостойкого стекла, он выглядит невесомым и утонченным, идеально вписываясь в любой интерьер — от классического до хай-тек. Такой чайник сам по себе становится украшением вашей кухни. Но его красота — это лишь верхний слой. Внутри скрывается мощный нагревательный элемент закрытого типа мощностью 1800 Вт, который гарантирует невероятно быстрое кипячение. Больше не нужно томиться в ожидании — всего через пару минут вы сможете насладиться ароматным напитком. Объем в 2 литра идеально сбалансирован: его достаточно для приготовления чая для большой компании или нескольких порций кофе, при этом чайник остается компактным и удобным для хранения. Вы всегда будете точно знать, сколько воды осталось внутри, благодаря удобной шкале измерения уровня воды, нанесенной на корпус. А в работе модель раскрывает еще одно свое волшебное свойство — эффектную синюю подсветку, которая загорается в процессе кипячения. Это не только красиво, но и практично: мягкий свет служит дополнительным индикатором работы, особенно заметным в вечернее время. Безопасность и удобство использования продуманы до мелочей. Чайник автоматически отключится, как только вода достигнет точки кипения, предотвращая перегрев и лишний расход электроэнергии. Система защиты сработает и в том случае, если вы снимете чайник с базовой подставки — нагрев немедленно прекратится. Мы позаботились и о простоте ухода. Полностью съемная крышка открывает широкий доступ внутрь колбы, позволяя без труда наполнить чайник водой под краном или тщательно вымыть его от накипи. Starwind SKG2111 — это умный выбор для тех, кто ценит каждую деталь. Он дарит не просто кипяток, а настоящее эстетическое удовольствие и безупречную надежность. Это тот случай, когда бытовая техника перестает быть просто функциональным устройством и становится частью вашего ежедневного ритуала, наполненного уютом и стилем. Подарите себе и своей кухне немного магии с этим удивительным чайником.
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Отзывы


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