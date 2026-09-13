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Электробритва BQ SV1008 Серый-Розовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва BQ SV1008 Серый-Розовый

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Электробритва BQ SV1008 Серый-Розовый - фото 1
Электробритва BQ SV1008 Серый-Розовый - фото 2
Электробритва BQ SV1008 Серый-Розовый - фото 3
Электробритва BQ SV1008 Серый-Розовый - фото 4
Электробритва BQ SV1008 Серый-Розовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Электробритва BQ SV1008 Серый-Розовый - фото 1
  • Электробритва BQ SV1008 Серый-Розовый - фото 2
  • Электробритва BQ SV1008 Серый-Розовый - фото 3
  • Электробритва BQ SV1008 Серый-Розовый - фото 4
  • Электробритва BQ SV1008 Серый-Розовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719811
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Характеристики

Бренд
BQ
Водонепроницаемый корпус
да
Индикация
зарядки, разрядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
щеточка для чистки, зарядное устройство, триммер для носа и ушей
Питание
от аккумулятора (Li-ion)
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х8
Вес, г.
350

Описание товара Электробритва BQ SV1008 Серый-Розовый

Электрическая бритва BQ SV1008. Бритва работает от литий-ионного аккумулятора.

Отзывы о товаре Электробритва BQ SV1008 Серый-Розовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Водонепроницаемый корпус
да
Индикация
зарядки, разрядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
щеточка для чистки, зарядное устройство, триммер для носа и ушей
Питание
от аккумулятора (Li-ion)
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая бритва BQ SV1008. Бритва работает от литий-ионного аккумулятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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