Top.Mail.Ru
Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый - фото 1
Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый - фото 2
Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый - фото 3
Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый - фото 4
Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый - фото 5
Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
желтый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый - фото 1
  • Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый - фото 2
  • Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый - фото 3
  • Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый - фото 4
  • Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый - фото 5
  • Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719769
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
желтый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х19
Вес, кг.
1.06

Описание товара Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый

Чайник BQ KT1713P желтый 86199034 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. За счет прочного корпуса чайник прослужит долго.

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
желтый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник BQ KT1713P желтый 86199034 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. За счет прочного корпуса чайник прослужит долго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический BQ-KT1713P Желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...