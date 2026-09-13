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Чайник электрический BQ-KT1709S Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический BQ-KT1709S Черный

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Чайник электрический BQ-KT1709S Черный - фото 2
Чайник электрический BQ-KT1709S Черный - фото 3
Чайник электрический BQ-KT1709S Черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.5
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
202*155*290мм
  • Чайник электрический BQ-KT1709S Черный - фото 1
  • Чайник электрический BQ-KT1709S Черный - фото 2
  • Чайник электрический BQ-KT1709S Черный - фото 3
  • Чайник электрический BQ-KT1709S Черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719766
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Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.5
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
202*155*290мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х17
Вес, кг.
1.23

Описание товара Чайник электрический BQ-KT1709S Черный

Чайник BQ KT1709S черный 86199030 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. За счет прочного корпуса чайник прослужит долго.



Теги товара: 1.5 л

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ-KT1709S Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.5
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
202*155*290мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник BQ KT1709S черный 86199030 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. За счет прочного корпуса чайник прослужит долго.


Теги товара: 1.5 л
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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