Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка шнековая Blackton Bt J2111 Синий
Соковыжималка электрическая Blackton Bt J2111 синего цвета шнекового типа используется для отжима сока из разных продуктов: фруктов, овощей, ягод, зелени, орехов. Благодаря «холодной» обработке продукты не нагреваются и сохраняют все свои полезные свойства, витамины. За один раз модель сможет сделать 280 мл сока. Индикатор уровня позволит отслеживать количество жидкости в рабочей емкости. Соковыжималка электрическая Blackton Bt J2111 оснащена автоматическим выбросом мякоти. Во время выжимки жмых поступает в специальный контейнер и не попадает в напиток. Система прямой подачи позволяет получать свежевыжатый сок сразу в свой стакан. Это избавит от необходимости мыть рабочую емкость. На носике крана есть клапан, который предотвращает капание жидкости. Эта функция избавит вас от беспорядка на кухне. Устройство получило несколько систем защиты: от включения при неправильной сборке, перегрева, перегрузки и случайного включения. Все они продлевают ресурс работы прибора и защищают пользователя. Функция самоочистки позволяет сделать предварительную промывку. При запуске режима вода проходит через внутренние детали, убирает прилипшие частицы, мякоть и волокна. После этого вам будет проще очистить оборудование в разобранном виде.
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